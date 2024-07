Motorola Edge 50 Fusion è uno degli ultimi arrivati della casa alata, e se lo stavate già puntando fareste bene a continuare con la lettura: lo smartphone Android è infatti disponibile in super offerta su Amazon con un ribasso di quasi 100 euro rispetto al listino. Vediamo come approfittarne subito.

Motorola Edge 50 Fusion in super offerta su Amazon

Motorola Edge 50 Fusion è stato presentato a metà aprile insieme ai due fratelli Edge 50 Pro ed Edge 50 Ultra, ma ha fatto il suo debutto in Italia solamente alla fine di maggio. Parliamo di un prodotto di fascia media che può contare su un comparto fotografico capeggiato dal sensore Sony LYT-700C da 50 MP con stabilizzazione ottica e messa a fuoco all-pixel, pensato per foto di qualità anche in condizioni difficili; al suo fianco prende posto una fotocamera ultra-grandangolare da 13 MP con Macro Vision, utile sia per gli scatti con ampio angolo sia per quelli ravvicinati.

Lo smartphone Android offre anche un ampio schermo pOLED da 6,7 pollici con profondità di colore a 10 bit e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, e viene mosso dal SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, supportato da 12 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna. Rispetto al fratello Ultra scende la velocità di ricarica, in questo caso da 68 W (con cavo), ma sale la capacità della batteria, stavolta da 5000 mAh.

Motorola Edge 50 Fusion è stato lanciato circa un mese fa al prezzo consigliato di 449,90 euro (12-512 GB), ma oggi è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo decisamente più invitante nella colorazione Marshmallow Blue (con materiale premium vegano). Lo smartphone è infatti acquistabile sul sito a 361,10 euro, eventualmente con consegna in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile.

Se siete interessati vi consigliamo di non attendere troppo, visto che il prezzo potrebbe tornare su in qualsiasi momento, e di seguire il link qui in basso:

Acquista Motorola Edge 50 Fusion in offerta