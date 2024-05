Il mese scorso Motorola ha presentato tre smartphone Android della gamma Edge 50 per il mercato nostrano, ma solo il modello Pro aveva fatto il suo debutto effettivo quel giorno. Ora sono ufficialmente disponibili all’acquisto in Italia anche Motorola Edge 50 Ultra e Motorola Edge 50 Fusion: andiamo a scoprire i prezzi di vendita e tutti i dettagli sul lancio.

Motorola Edge 50 Ultra ed Edge 50 Fusion disponibili in Italia

Motorola annuncia la disponibilità in Italia del flagship Edge 50 Ultra e di Edge 50 Fusion, progettati con “uno spiccato senso di armonia” con l’intento di offrire “una speciale esperienza visiva e tattile“. I due smartphone sfruttano materiali come il vero legno e suede vegano, con colori di tendenza e certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Ultra è la punta di diamante della gamma e offre un design ricco di curve: utilizza materiali premium come il vero legno, una cornice sottile in alluminio sabbiato e vetro Corning Gorilla Glass Victus. Si concentra soprattutto sul comparto fotografico, composto da un obiettivo principale da 50 MP, un teleobiettivo da 64 MP con zoom ottico 3x e Super Zoom 100x, un obiettivo grandangolare da 50 MP con visione macro e una fotocamera per selfie da 50 MP con autofocus. L’obiettivo principale combina i pixel in una dimensione più grande di 2,4 µm ultra-pixel per assorbire il 20% in più di luce e prestazioni migliori nelle ore notturne.

Lo smartphone sfrutta Moto AI per perfezionare gli scatti e un nuovo sistema di miglioramento foto: l’intelligenza artificiale applica simultaneamente le impostazioni di più modalità di scatto per offrire la massima qualità possibile, e perfeziona nitidezza, luci, ombre e sfocature. Tra le nuove funzioni pensate dalla casa alata abbiamo:

Stabilizzazione adattiva : sfrutta l’IA per determinare la velocità del movimento durante le riprese e la regolazione dinamica del livello di stabilizzazione.

: sfrutta l’IA per determinare la velocità del movimento durante le riprese e la regolazione dinamica del livello di stabilizzazione. Autofocus tracking : video più nitidi e chiari grazie all’intelligenza artificiale, che mantiene il soggetto a fuoco anche quando si muove nell’inquadratura.

: video più nitidi e chiari grazie all’intelligenza artificiale, che mantiene il soggetto a fuoco anche quando si muove nell’inquadratura. Scatti in movimento : aumenta e regola in modo automatico la velocità dell’otturatore in base alle condizioni di illuminazione; grazie all’IA la fotocamera può migliorare i dettagli qunado i livelli di luce sono bassi e il rumore è elevato.

: aumenta e regola in modo automatico la velocità dell’otturatore in base alle condizioni di illuminazione; grazie all’IA la fotocamera può migliorare i dettagli qunado i livelli di luce sono bassi e il rumore è elevato. Lunga esposizione: permette di ottenere scie luminose artistiche o cascate uniformi attraverso l’esposizione prolungata, senza bisogno di attrezzature professionali.

Con Moto AI gli utenti possono poi creare degli sfondi personalizzati, mentre con Style Sync possono estendere lo stile personale al dispositivo scattando o caricando una foto dell’outfit.

Il cuore di Edge 50 Ultra è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, mentre il display è un pOLED Super HD (1220p) da 6,67 pollici, con il 13% di risoluzione in più rispetto alla generazione precedente. A bordo il supporto alla banda ultra-larga (UWB), un protocollo radio veloce, a bassa potenza e con una sicurezza aumentata che viene utilizzato per interagire con i dispositivi vicini e determinarne la posizione con una precisione fino a 10-30 cm.

La batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica wireless da 50 W e la ricarica TurboPower cablata da 125 W, con la quale secondo la casa sono sufficienti 4 minuti per coprire un’intera giornata di autonomia.

Specifiche tecniche Motorola Edge 50 Ultra: display pOLED da 6,67 pollici 1,5K con refresh rate fino a 144 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm

16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS)

batteria da 4500 mAh con ricarica cablata da 125 W e wireless da 50 W

per ulteriori dettagli consulta la scheda tecnica completa

Previous Next Fullscreen

Motorola Edge 50 Fusion

In Italia è disponibile anche Motorola Edge 50 Fusion, un modello dal prezzo più accessibile e pensato per una gamma più ampia di consumatori. A livello di design il dispositivo propone una versione Marshmallow Blue con materiale premium vegano, una Hot Pink in suede vegano e l’elegante Forest Blue. Per tutte c’è la certificazione IP68 contro acqua e polvere a la protezione del vetro Corning Gorilla Glass 5.

In questo caso il sistema fotografico vede protagonista il sensore principale Ultra Pixel da 50 MP (LYT-700C) con stabilizzazione ottica dell’immagine e l’avanzata tecnologia di messa a fuoco all-pixel per le condizioni difficili: quest’ultima migliora la fotografia in notturna grazie a prestazioni più rapide e precise attraverso un numero di pixel di messa a fuoco 32 volte superiore. In più sono disponibili la fotocamera grandangolare da 13 MP con Macro Vision e la fotocamera selfie da 32 MP con sensore Quad Pixel.

Lo schermo è un pOLED da 6,7 pollici con profondità di colore a 10 bit e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, mentre il sistema audio offre un suono Hi-Res e altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos. In questo caso il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. La batteria sale a 5000 mAh, con ricarica rapida cablata da 68 W.

Specifiche tecniche Motorola Edge 50 Fusion: display pOLED da 6,7 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS)

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 68 W

per ulteriori dettagli consulta la scheda tecnica completa

Previous Next Fullscreen

Prezzi e dove acquistare in Italia

Motorola Edge 50 Ultra è disponibile all’acquisto in Italia nella sola configurazione da 16 GB di RAM e 1 TB di storage e nelle colorazioni Forest Grey, Nordic Wood e Peach Fuzz: il prezzo di vendita consigliato è di 999 euro. Motorola Edge 50 Fusion viene proposto nel nostro Paese nella configurazione 12-256 GB e nelle colorazioni Forest Blue, Hot Pink e Marshmallow Blue: il prezzo di vendita consigliato è di 449 euro.

Acquista Motorola Edge 50 family su Amazon

Con l’intera famiglia Edge 50 è possibile approfittare sul sito ufficiale del programma Trade In, e chi vuole acquistare Edge 50 Ultra o Fusion può contare su una supervalutazione di rispettivamente 150 e 50 euro.