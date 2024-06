HONOR 200 Pro si conferma essere una delle novità più interessanti delle ultime settimane per il mercato smartphone. L’analisi di DXOMARK, infatti, si chiude con una promozione a pieni voti per il nuovo modello della gamma HONOR che conquista il primo posto nella classifica degli smartphone Hig-End per la qualità del suo display.

Lo smartphone supera una concorrenza agguerrita raggiungendo lo stesso punteggio di top di gamma molto più costosi come l’iPhone 15 Pro Max. Il risultato ottenuto conferma la bontà del progetto: in questo momento, HONOR 200 Pro si conferma come uno dei mid-range più interessanti sul mercato.

HONOR 200 Pro: il display è ottimo

Il nuovo HONOR 200 Pro è dotato di un display OLED da 6,78 pollici con risoluzione di 2.700 x 1.224 pixel e refresh rate massimo di 120 Hz oltre che con una luminosità di picco di ben 4.000 nits.

Il pannello è stato analizzato da DXOMARK che ha attribuito al mid-range di HONOR un punteggio di ben 151. Questo risultato pone HONOR 200 Pro al primo posto del segmento Hig-End (che comprende gli smartphone con prezzi da 400 a 600 dollari). Lo smartphone di HONOR batte una concorrenza agguerrita che comprende un altro illustre mid-range, il Samsung Galaxy A55, oltre che i Google Pixel 7 e 7a e l’ottimo HONOR 90.

HONOR 200 Pro batte anche diversi smartphone di segmento superiore (Premium, comprendente smartphone tra 600 e 800 dollari), come iPhone 15 e Samsung Galaxy S23. Solo il Galaxy S24 e il Google Pixel 8, tra i modelli analizzati da DXOMARK nel segmento Premium, riescono a fare meglio di HONRO 200 Pro.

È ancora più interessante il confronto con i top di gamma: il nuovo smartphone di HONOR ottiene, infatti, lo stesso punteggio di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max oltre che degli HONOR Magic5 Pro e V2. Secondo il sito, quindi, il display di HONOR 200 Pro è di altissima qualità ed è in grado di rivaleggiare, al netto di piccole differenze, con i pannelli di smartphone di segmento superiore.

HONOR 200 Pro ha ottenuto il punteggio pieno (165) nella resa dei colori e ottimi risultati anche nelle prestazioni tattili, con 158 su 164, e per le prestazioni video, con 146 su 163. Lo smartphone ha ottenuto anche il riconoscimento DXOMARK Eye Comfort Label, per via delle funzioni dedicate alla protezione degli occhi e al comfort visivo garantito.

Lo smartphone include funzionalità come AI Circadian Night Display che, sfruttando l’intelligenza artificiale è in grado di regolare la temperatura del colore e la luce blu per aumentare il comfort, e Adaptive Dimming, che regola la luminosità dello schermo in base all’ingresso di luce esterna e all’app in uso.

Il commento di HONOR

George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd, ha così commentato il primo posto di HONOR 200 Pro nel ranking di DXOMARK degli smartphone High-End: “Siamo entusiasti che l’HONOR 200 Pro abbia raggiunto i primi posti nelle classifiche High-End e Global, oltre a ricevere diversi riconoscimenti da parte dei ricercatori indipendenti di DXOMARK, a dimostrazione del nostro impegno nel fornire le migliori tecnologie della categoria ai nostri utenti più esigenti in tutto il mondo. Continueremo a spingerci oltre i limiti per offrire ulteriori innovazioni e un’esperienza d’uso elevata”

HONOR 200 Pro: in offerta sul sito ufficiale

Il nuovo HONOR 200 Pro è uno degli smartphone più interessanti sul mercato, grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 e a una scheda tecnica senza punti deboli. In Italia, lo smartphone è disponibile in due varianti, una con 8 GB di RAM e 256 GB di storage e una con 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

Grazie all’offerta in corso sullo store ufficiale di HONOR è ora possibile acquistare la versione 8/256 GB al prezzo di 499,90 euro mentre la versione 12/512 GB costa 549,90 euro. Per sfruttare l’offerta basta raggiungere il sito dal link qui di sotto.

