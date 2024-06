Le emoji continuano a conquistare il web. Dopo che Google le ha introdotte in Gmail consentendo di rispondere rapidamente alle email aggiungendo una reazione ora è il turno di Google Maps. La funzione permetterà in questo modo di rispondere alle recensioni degli altri utenti utilizzando proprio le emoji.

Come funzionano le emoji su Google Maps

La funzione, già disponibile su Google Maps sia per Android che per iOS, permette di valutare la recensione fornendo quel livello di empatia ed emotività maggiore rispetto al semplice “utile” e “non utile”. L’utilizzo è molto semplice ed è sufficiente tenere premuta l’area della recensione per vedere comparire il relativo menu nel quale ci sono le emoji preimpostate da scegliere.

Questo è un elemento interessante. Google non ha previsto emoji negative. C’è il classico cuore, l’emoji delle mani giunte, la fiamma, l’emoticon con la lingua di fuori e quella con la testa che esplode. Certo, la capacità comunicativa umana può dare diverse interpretazioni alla singola emoji, ma per valutare le recensioni per il momento (chissà se saranno previsti dei cambiamenti in futuro) non si può esprimere un’emozione negativa.