Nella fase di test della nuova versione di Google Messaggi è apparsa una novità che, sebbene non rivoluzionaria, può favorire non poco l’usabilità di tale applicazione.

Stiamo parlando dell’immagine che appare quando si seleziona la foto di un contatto dalla lista degli stessi. Questa risulta molto più grande rispetto a come appare selezionando la voce Dettagli, dall’interno della chat relativa al singolo contatto. A tal proposito, ecco uno screenshot che mostra le nuove dimensioni della foto:

Per avere un’idea concreta delle nuove dimensioni, queste sono paragonabili all’avatar che si ottiene aprendo un profilo nell’app Contatti, ma senza la necessità di aprire di volta in volta ogni singolo contatto per vedere la foto.

Nuove scorciatoie e foto dei contatti più grandi: ecco le novità della beta di Google Messaggi

Questa implementazione, però, non è l’unica che riguarda la versione beta di Google Messaggi, come è possibile notare dal suddetto screenshot.

A quanto pare, infatti, sono state introdotte alcune utili scorciatoie, ovvero:

Messaggio , che va ad aprire una conversazione;

, che va ad aprire una conversazione; Chiama , che consente di comporre il numero relativo al contatto;

, che consente di comporre il numero relativo al contatto; Informazioni, che va ad aprire la pagina Dettagli del contatto.

Esclusa la voce Chiama, le altre scorciatoie dovrebbero essere disponibili anche per le conversazioni di gruppo. Per interagire con il contatto o con il gruppo, basta tenere il dito premuto all’esterno del cerchio. Così facendo è possibile ottenere le diverse azioni disponibili.

Foto dei contatti più grandi e nuove scorciatoie sono state testate da inizio mese sulla beta dell’app ma, al momento attuale, non si tratta di funzioni disponibili ancora per tutti gli utenti.

Queste implementazioni non sono le uniche novità riguardanti l’app Messaggi. Di recente, infatti, è stato reso disponibile per molti utenti un nuovo menu di condivisione.