Il team di sviluppatori di YouTube continua a lavorare al miglioramento di questo servizio di Google, uno dei più popolari tra quelli offerti dall’azienda.

Alla fine dello scorso anno è stata implementata per i dispositivi mobile la funzionalità Volume stabile e adesso la medesima funzione sbarca anche sui device basati su Android TV e Google TV.

Una comoda novità per YouTube su Android TV e Google TV

Ricordiamo che Volume stabile è una funzionalità progettata per migliorare l’esperienza di ascolto con un’ampia gamma di contenuti di YouTube: ciò avviene attraverso la regolazione automatica del volume dei video che si stanno guardando, senza la necessità di usare il telecomando per abbassare il volume per i contenuti ad alto volume o alzarlo in quelli a volume basso.

Così come viene spiegato nella pagina dedicata al supporto, la funzione “volume stabile riduce la differenza tra i punti estremi di massimo e minimo volume, regolando continuamente i livelli per ridurre le variazioni di suono”.

In sostanza, questa funzionalità dovrebbe riuscire a creare un’esperienza di ascolto più coerente su YouTube, indipendentemente dal contenuto che viene visualizzato dagli utenti, rivelandosi una soluzione molto comoda in caso di video con audio non mixato in modo uniforme.

Ebbene, con la versione 4.40.303 di YouTube la funzione Volume stabile inizia ad essere disponibile anche sui dispositivi basati su Android TV o Google TV (è attivata per impostazione predefinita ma può essere disabilitata andando nel menu delle impostazioni mentre si guarda un contenuto oppure toccando la propria immagine del profilo, quindi entrando nelle Impostazioni e selezionando Generali).

Il colosso di Mountain View precisa che questa funzionalità non influisce sulla musica.

Potete scaricare l’app di YouTube per Android TV da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).