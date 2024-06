La chiusura di Google Podcast, avvenuta giusto un paio di giorni fa, ha lasciato nello sconforto gli utenti che utilizzavano con regolarità questa applicazione.

Nonostante la possibilità di esportare le iscrizioni (per importarle poi su un’app di terze parti) o trasferire le stesse su YouTube Music, per chi faceva conto sull’app scomparsa, sono stati giorni di disorientamento. Per potere accedere ai contenuti audio, infatti, gli utenti non avevano a disposizione un percorso chiaro all’interno dell’app.

Nelle ultime ore, però, Google sta cercando di venire incontro a questa fetta d’utenza, andando a integrare le funzioni di Podcast in YouTube e YouTube Music. A tal proposito dovrebbe apparire un nuovo pulsante nell’app YouTube denominato I miei podcast.

Addio Google Podcast: ecco come Google facilita il passaggio verso YouTube e YouTube Music

Questa semplice implementazione va a rafforzare l’idea di come la piattaforma voglia comunque mantenere la nicchia d’utenza, tutt’altro che ristretta, appassionata di podcast e contenuti simili.

Dopo un fisiologico primo momento di ambientamento, YouTube Music dovrebbe poter accogliere senza problemi gli ex utenti di Podcast. Tale app, infatti, permette la riproduzione in background dei contenuti e la possibilità di ascoltare podcast offline, il tutto senza necessità di affidarsi a una sottoscrizione a pagamento.

Per quanto riguarda la già citata possibilità di esportare le iscrizioni ai podcast, sarà possibile effettuare la migrazione fino al 29 luglio 2024.

Queste piccoli implementazioni sono solo le ultime che riguardano YouTube Music. Il servizio, infatti, negli scorsi giorni ha introdotto una nuova funzione basata sull’IA per facilitare la ricerca dei brani musicali.