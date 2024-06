Sfruttando sconti e cashback potete portarvi a casa Samsung Galaxy S23 FE a partire da 299 euro o 399 euro, con acquisto su Amazon. Lo smartphone è infatti tra i modelli compatibili con il cashback proposto dal produttore in questi giorni, e può contare su ribassi aggiuntivi: vediamo come approfittarne al massimo.

Samsung Galaxy S23 FE da 299 o 399 euro? Si può fare: ecco come

Samsung Galaxy S23 FE non ha conquistato a prima vista il mercato, complice un prezzo di partenza che ha fatto un po’ storcere il naso. Con il passare delle settimane però, lo smartphone Android ha iniziato a scendere, e in questi giorni potete acquistarlo in offerta spendendo 399 euro o addirittura 299 euro se siete abbonati Amazon Prime Student.

Parliamo di un prodotto di fascia alta con alcuni punti in comune con il “fratello” Galaxy S23: lo smartphone è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e del SoC Exynos 2200 octa-core, affiancato da 8 GB di RAM e da almeno 128 GB di memoria interna. A livello fotografico, il più recente esponente della gamma Fan Edition può sfoggiare una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x. La batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica cablata da 25 W, la ricarica wireless e la ricarica inversa. Lo smartphone è uscito con Android 14 e One UI 6.0 e può contare sulla promessa di almeno quattro aggiornamenti del robottino e cinque anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy S23 FE ha debuttato in Italia lo scorso dicembre al prezzo consigliato di 739 euro, ma in questi giorni potete portarvelo a casa a cifre decisamente più interessanti. Su Amazon lo smartphone è infatti acquistabile a 499 euro (al momento nelle colorazioni Mint, Cream e Purple) con caricabatterie incluso, ma sfruttando il cashback lanciato da Samsung potete ricevere 100 euro di rimborso direttamente sul conto corrente. Per ottenerlo dovete procedere con l’acquisto (sul sito valgono solo i modelli venduti e spediti da Amazon, fate attenzione) entro il 24 giugno 2024 ed effettuare la registrazione su Samsung Members entro il 23 agosto, inserendo tutti i dati richiesti (compresi prova di acquisto, IMEI e IBAN per il rimborso).

Alla fine arrivereste a pagare Samsung Galaxy S23 FE 399 euro, ma c’è di più: se siete abbonati Amazon Prime Student potete acquistare lo smartphone a partire da 399 euro, con uno sconto di 100 euro di partenza; questo significa che con i 100 euro promessi da Samsung con il cashback, potreste arrivare a pagarlo 299 euro. Se volete approfittarne subito potete seguire uno dei link qui in basso, mentre per indecisioni potete consultare la nostra recensione: non tentennate troppo, visto che al momento sono disponibili pochi pezzi.

Acquista Samsung Galaxy S23 FE su Amazon (Cream)

Acquista Samsung Galaxy S23 FE su Amazon (Purple)

Acquista Samsung Galaxy S23 FE su Amazon (Mint)