Sembrano essere tempi buoni per la divisione smartphone di Samsung, in quanto la società starebbe incrementando il volume della produzione ben oltre quanto previsto.

Secondo quanto riportato da The Elec, alcuni fornitori di Samsung hanno ricevuto ordini di componenti per quasi 50 milioni di smartphone previsti verso la fine del trimestre.

Le vendite di smartphone sarebbero andate ben oltre le previsioni di Samsung

Stando a quanto riferito l’aumento del fabbisogno di componenti da parte di Samsung arriverebbe sulla scia del cospicuo aumento degli ordini avvenuto nel primo trimestre, superiore del 22% alle previsioni della società, per un incremento totale del 17% delle vendite potenziali per l’azienda nella prima metà dell’anno.

Il buon momento per la divisione telefonica di Samsung è apparentemente dovuto all’allettante offerta di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sui modelli della gamma Galaxy S24, nonché all’aumento delle vendite di smartphone economici in mercati come l’India.

Secondo gli analisti della catena di fornitura coreani la crescita di Samsung potrebbe essere giunta al termine, poiché “il rally del mercato degli smartphone è finito, quindi non c’è bisogno di aumentare irragionevolmente le spedizioni della serie Galaxy A a basso prezzo nel terzo trimestre.”