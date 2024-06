Manca poco più di un mese al 26 luglio, data dell’inizio delle prossime Olimpiadi di Parigi 2024, e due settimane prima Samsung (uno dei principali sponsor della manifestazione sportiva) lancerà diversi dei suoi nuovi device wearable. Tra cui i tanto attesi Samsung Galaxy Ring. Dopo l’annuncio avvenuto in occasione del Mobile World Congress 2024 arrivano nuove informazioni sulle custodie degli anelli smart a marchio Samsung.

Samsung Galaxy Ring: come sarà la custodia

Iniziano a circolare le prime immagini non solo dei Samsung Galaxy Ring, ma anche della custodia nella quale gli anelli potranno essere riposti. La custodia dovrebbe essere non un “semplice” pad di ricarica come per gli smartwatch, ma probabilmente più un astuccio che si può chiudere così come avviene per le cuffie wireless. Dalle prime immagini si vede come il Samsung Galaxy Ring venga caricato tramite contatto e non in modalità wireless.

Sempre dalla foto si comprende come la custodia avrà delle dimensioni compatte (probabilmente come quelle delle cuffie wireless standard) così da poter essere tranquillamente riposta anche nella tasca dei pantaloni.

Cresce l’attesa intorno ai Samsung Galaxy Ring, il nuovo dispositivo wearable che punta a rivoluzionare il settore dei dispositivi indossabili. Oltre a essere uno strumento con il quale semplificare il monitoraggio della salute e il benessere quotidiano, questo anello potrà integrare in futuro nuove funzionalità mostrando tante nuove forme di utilizzo dei dispositivi wearable.