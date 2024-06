Gli sviluppatori di Android Auto rimangono fedeli alla tradizione dando il via al rilascio di un nuovo aggiornamento giusto in tempo per il fine settimana: è partito il roll out di Android Auto 12.2 in versione stabile. A dirla tutta, una prima occhiata non regala particolari sorprese, sebbene ci sia una buona notizia in merito alla diffusione dei riassunti AI dei messaggi.

Android Auto 12.2 in rilascio per tutti

Soltanto pochi giorni addietro vi avevamo segnalato il rilascio della versione beta e già oggi siamo qui a parlare della versione stabile. Badate bene, Android Auto 12.2 non passerà alla storia come il più rivoluzionario degli aggiornamenti, anzi: a dirla tutta, non sembra ci siano novità degne di nota. L’unico cambiamento riguarda gli utenti di lingua tedesca, i quali saranno felici di sapere che adesso i riassunti dei messaggi funzionano anche in tedesco. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, la funzione in discorso si affida a Google Assistant e si rivela particolarmente comoda per i messaggi più lunghi, che vengono utilmente riassunti dall’AI

Ricordiamo che i riassunti dei messaggi possono essere attivati manualmente — andando nel menu delle Impostazioni di Android Auto ed entrando nella sezione dedicata alle Notifiche, ove gli utenti troveranno l’apposita opzione per i riassunti — oppure vocalmente: nel momento in cui si riceve il primo messaggio contenente almeno 40 parole, Google Assistant chiederà all’utente se desidera che venga riassunto e sarà sufficiente dare l’autorizzazione con un “Sì” (rispondendo “No”, l’assistente procede alla lettura integrale del messaggio).

Per i più attenti alla privacy, Google ci tiene a precisare che l’assistente non registra i messaggi o i riepiloghi e che le interazioni non vengono utilizzate per addestrare il relativo sistema di Large Language Model (LLM).

Come aggiornare Android Auto

L’ultimo aggiornamento di Android Auto è già disponibile sul Google Play Store cliccando sul badge sottostante. In alternativa, è possibile procedere all’installazione manuale via APK Mirror.