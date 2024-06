Vodafone rafforza la sua gamma di servizi e va a colmare una lacuna che si portava avanti da troppo tempo. Da questa settimana, infatti, l’operatore consente a tutti i suoi nuovi clienti privati e business di poter acquistare una eSIM in modo completamente digitale, con una procedura gestibile direttamente dal sito dell’operatore.

La digitalizzazione della procedura di acquisto delle eSIM, però, non è ancora completa. È in arrivo (ma non ancora disponibile) il sistema che consentirà ai già clienti di Vodafone di acquistare le eSIM dall’area Fai da te del sito dell’operatore. Vediamo i dettagli sulla procedura di acquisto delle eSIM Vodafone.

Le eSIM Vodafone si acquistano online

Sembra incredibile ma, fino a questa settimana, non era possibile acquistare una eSIM seguendo una procedura completamente digitale tramite il sito Vodafone. L’operatore, però, ha rimediato a questa lacuna annunciando il lancio di una “nuova esperienza d’acquisto” che consentirà agli utenti di poter acquistare una eSIM tramite il sito. La procedura è molto semplice.

Una volta inseriti tutti i dati richiesti, il sistema genererà un QR Code che potrà poi essere scansionato con lo smartphone per installare la eSIM sul proprio smartphone, senza la necessità di ricevere alcun materiale e senza dover recarsi in negozio. Tutti i passaggi possono essere completati anche tramite lo smartphone. In questo caso, il sistema genererà un codice per l’avvio del download della eSIM.

Naturalmente, per poter utilizzare la eSIM Vodafone sarà necessario avere un dispositivo compatibile. Il numero di modelli Android in grado di utilizzare la eSIM sta crescendo mese dopo mese ma, soprattutto nella fascia bassa del mercato, ci sono ancora diversi smartphone (anche recenti) che non supportano le SIM virtuali. Il consiglio, quindi, è di verificare la compatibilità del proprio dispositivo prima di richiedere la eSIM.

In arrivo anche per già clienti

Vodafone ha annunciato anche sarà “presto” possibile anche per i già clienti acquistare una eSIM direttamente dall’area Fai da te del sito dell’operatore. Sarà, inoltre, possibile trasformare la SIM fisica in SIM virtuale, seguendo una procedura accessibile direttamente tramite l’app MyVodafone. Per il momento, l’operatore non ha fornito informazioni in merito alle tempistiche per il completamento di questa procedura che andrà, finalmente, a ultimare la digitalizzazione dell’acquisto delle SIM virtuali Vodafone.