I principali operatori telefonici italiani lavorano senza sosta al potenziamento delle rispettive infrastrutture 5G, essendo questo il campo sul quale si daranno battaglia per i prossimi anni e ovviamente WINDTRE non fa eccezione.

Il popolare operatore telefonico di tanto in tanto sulla sezione del suo sito ufficiale dedicata alla connettività 5G aggiorna i dati relativi alla copertura e nelle scorse ore ha pubblicato le nuove informazioni.

La rete 5G di WINDTRE cresce

Stando a quanto si apprende dal sito ufficiale (trovate la pagina dedicata qui), “La nuova Rete WINDTRE copre il 99,7% della popolazione in 4G e il 96,6% in 5G, con un’infrastruttura all’avanguardia”.

Nelle note l’operatore precisa che la percentuale di popolazione coperta è calcolata tenendo in considerazione la distribuzione della popolazione residente secondo i dati Istat, aggiungendo che “Il 96,8% della copertura della Popolazione è realizzata in modalità 5G FDD DSS, e il 73,8% della copertura della Popolazione è realizzata in modalità 5G TDD. Le coperture sono in sovrapposizione”.

In particolare, ad essere cresciuta nell’ultimo mese è la copertura con tecnologia 5G TDD, passata dal 73,5% al 73,8% mentre è rimasta invariata quella con tecnologia 5G FDD DSS.

Ricordiamo a tal proposito che la tecnologia 5G FDD DSS permette di usare dinamicamente lo stesso spettro FDD in modalità condivisa sia per connessioni 4G che per connessioni 5G (la rete sceglie in maniera intelligente e veloce tra 4G e 5G in base al tipo di terminale e all’offerta attiva) mentre la tecnologia 5G TDD necessita dell’accensione di nuovo spettro riservato alle sole connessioni 5G.

Con riferimento alle velocità, sempre nelle note WINDTRE precisa che, confrontando la massima velocità teorica per una portante 5G TDD di 20 MHz e una portante 5G FDD DSS di 20 MHz si ottiene, in condizioni di singolo utente 5G e medesima ottimale copertura:

Un throughput in Down Link pari a circa 290 Mbps per il 5G TDD e 280 Mbps per 5G FDD DSS

Un throughput in Up Link pari a circa 20 Mbps per 5G TDD e circa 70 Mbps per 5G FDD DSS

Potete verificare la copertura 5G di WINDTRE nella pagina dedicata, ove è disponibile una mappa interattiva. Le offerte WINDTRE le trovate qui.