Negli ultimi anni Google e Samsung hanno lavorato duramente per riuscire a superare Apple per quanto riguarda il supporto software garantito agli utenti iPhone e il loro obiettivo a quanto pare è stato raggiunto.

Almeno ciò è quanto emerge dalla dichiarazione fatta dal colosso di Cupertino alle autorità inglesi sul periodo minimo di supporto software, così come previsto dalle nuove normative locali.

Ebbene, per quanto riguarda la serie iPhone 15, Apple garantisce gli aggiornamenti fino al settembre 2028, ossia per 5 anni dal lancio dei device, periodo inferiore rispetto ai sette anni garantiti di recente da Samsung e Google.

Samsung e Google ora meglio di Apple per gli aggiornamenti

Fino a qualche anno fa iPhone era considerata la scelta migliore per chi desiderava un device supportato per tanto tempo, ciò in quanto la maggior parte dei produttori Android non andava oltre i due o tre anni.

Negli ultimi tempi la situazione è decisamente cambiata e le nuove politiche di Samsung e Google in fatto di aggiornamenti ce lo confermano, ciò grazie anche alla separazione tra gli update di Android e quelli di sicurezza (che possono essere rilasciati anche dopo che l’OS non viene più aggiornato).

Ed è questa la principale differenza rispetto ad iOS, in quanto Apple aggiorna direttamente tutto il sistema operativo e i suoi vari device possono essere solo supportati oppure no.

A mettere in risalto il sorpasso di Google e Samsung ai danni di Apple è stato Dave Kleidermacher, VP of Engineering for Android Security & Privacy di Google, il quale su LinkedIn ha precisato che per anni è stato palese che iPhone avesse una durata di supporto della sicurezza più lunga rispetto ad Android anche se Apple non si è mai impegnata a garantire una durata minima di supporto al momento dell’acquisto.

Grazie alle nuove norme inglesi, il colosso di Cupertino ha finalmente pubblicato un impegno in termini di tempo dall’acquisto, ossia 5 anni, ben 2 anni in meno rispetto ai modelli di punta Android di Google e Samsung.

Kleidermacher conclude dicendo che è arrivato il momento di riconoscere che iOS non offre più la migliore durata in fatto di sicurezza nel settore degli smartphone, in quanto questo titolo adesso spetta ad Android.

C’è da precisare, ad ogni modo, che quella dichiarata da Apple è la durata minima ma il produttore potrebbe andare anche oltre. Per scoprire se lo farà davvero dovremo attendere più di quattro anni.