Sono giorni intensi in casa Huawei: oltre alle quattro novità di cui vi abbiamo parlato stamattina, proposte insieme a tante offerte del Huawei Store, la casa cinese lancia un nuovo tablet di fascia media. Si tratta di Huawei MatePad SE 11″, un modello con HarmonyOS 2.0 che si va a piazzare su una fascia di prezzo più bassa rispetto a quello visto poco fa. Scopriamolo insieme.

Arriva anche Huawei MatePad SE 11″ per l’intrattenimento a prezzo contenuto

Huawei porta al debutto un ulteriore tablet, denominato Huawei MatePad SE 11″, pensato per offrire modalità di intrattenimento coinvolgente e un ecosistema smart, il tutto racchiuso in un design definito come resistente e pratico. Offre uno schermo 16:10 TFT LCD IPS FullView da 11 pollici a risoluzione 1920 x 1200 con rapporto schermo-corpo dell’85% e certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free, quattro altoparlanti posizionati simmetricamente con sistema audio Histen 9.0 e una batteria da 7700 mAh che promette fino a 21 giorni di standby. MatePad SE 11″ è realizzato con leghe di alluminio di serie 5, con una resistenza del 45,2% superiore rispetto al predecessore, pesa 475 g e ha uno spessore di 6,9 mm.

Anche questo modello offre funzionalità avanzate come collaborazione multischermo e multi-finestra; non manca l’accesso all’ecosistema educativo BabyBus, con più di 260 servizi che permettono ai bambini di apprendere ed esplorare in un ambiente digitale stimolante. L’antenna brevettata Cavity Slot Magnetic (CSM) 2.0 di Huawei risulta resistente alle interferenze metalliche.

Huawei MatePad SE 11″ è disponibile all’acquisto sul Huawei Store nella versione 6-128 GB e nella colorazione Nebula Grey al prezzo consigliato di 219 euro. Le spedizioni sono previste dal 14 giugno 2024.

