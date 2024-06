Giornate importanti per Huawei, che ha lanciato in Italia i nuovi prodotti presentati il mese scorso e lo ha fatto con offerte di lancio dedicate. L’azienda porta all’esordio nel nostro Paese il tablet Huawei MatePad 11.5″S, le cuffie wireless Huawei FreeBuds 6i e i notebook Huawei MateBook 14 e Huawei MateBook X Pro. In più il produttore propone una nuova campagna promozionale che coinvolge smartphone, wearable e notebook. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Huawei lancia in Italia tutte queste novità

Huawei MatePad 11.5″S

La prima novità che arriva proprio in queste ore in Italia è il tablet Huawei MatePad 11.5″S, che abbiamo iniziato a conoscere con l’annuncio di qualche settimana fa. Si tratta del primo modello con display PaperMatte di nuova generazione con risoluzione 2.8K, rapporto 3:2 e refresh rate fino a 144 Hz: il pannello è un TFT LCD IPS FullView antiriflesso da 11,5 pollici con rapporto schermo-corpo dell’87% e 16,7 milioni di colori.

Offre una visualizzazione simile alla carta e al contempo una chiarezza definita come “cristallina” grazie alla nuova tecnologia di nano-incisione antiriflesso con rivestimento ottico magnetronico su scala nanometrica, in grado di ridurre la riflettività della superficie al di sotto del 2% e di eliminare il 99% delle interferenze luminose. Per ricreare un’esperienza di lettura simile a quella su carta, MatePad 11.5″S offre la modalità Colore, grazie alla quale un algoritmo proprietario regola la mappatura tra la luminosità, la tonalità e la temperatura del colore, per un’esperienza di visione migliorata e un maggiore comfort visivo. Il tablet vanta inoltre di una serie di certificazioni che ne garantiscono la natura eye-friendly, tra cui la SGS Low Visual Fatigue 2.0 Premium Performance Certification e la TÜV Rheinland Reflection-Free Certification.

display TFT LCD IPS da 11,5 pollici a risoluzione 2800 x 1840 con refresh rate fino a 144 Hz

CPU octa-core

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

fotocamera posteriore da 13 MP

batteria da 8800 mAh

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Il nuovo tablet offre funzionalità appositamente pensate per la produttività e la creatività. La versione aggiornata di Huawei Notes integra la funzione Note Replay, che ha lo scopo di aumentare l’efficienza dell’annotazione e del recupero degli appunti digitali. Per esempio, l’utente può semplicemente annotare i punti principali di una riunione e, in un secondo momento, riprodurre l’audio della riunione stessa corrispondente a quella nota, consentendo di rivedere i propri appunti in modo più efficiente. L’app offre anche nuovi gesti rapidi che consentono di registrare e catturare l’ispirazione del momento, e la possibilità di selezionare il testo con il lazo per cambiarne il colore, in modo da organizzare il lavoro e gli appunti in maniera più efficiente.

Con GoPaint si può liberare la creatività, grazie a un’ampia gamma di stili artistici (come la pittura a olio): si tratta di uno strumento di pittura digitale professionale ricco di funzioni che può contare su Huawei FangTian Painting Engine, che rende GoPaint ideale per i creatori professionisti, alleggerendo notevolmente il carico che l’app impone alle risorse di sistema. La M-Pencil di 3a generazione include 10.000 livelli di rilevamento della pressione e propone la tecnologia di comunicazione wireless NearLink, per connessioni più stabili e latenza ridotta. Grazie alla particolare texture creata dalle nanostrutture incise sulla superficie dello schermo, quando si scrive sul tablet con uno stilo si avverte una resistenza che ricorda l’attrito di una matita sulla carta.

WPS Office porta l’interfaccia e il layout comuni ai notebook e ai laptop sullo schermo di un tablet, e la tastiera magnetica Huawei Smart avvicina ulteriormente il dispositivo a un PC: può essere utilizzata anche staccata grazie alla tecnologia NearLink. Con SuperHub è possibile trascinare e rilasciare testo, immagini, video e canzoni per incollarli, trasferirli e condividerli con i dispositivi collegati, inclusi PC e smartphone, mentre la funzione Multi-Window permette di eseguire più finestre contemporaneamente. Tutto questo grazie al sistema operativo HarmonyOS 4.2.

Huawei MatePad 11.5″S viene proposto sul mercato italiano nella versione Space Gray da 8-256 GB al prezzo consigliato di 399 euro, oppure di 499 euro nella versione Professional Edition con tastiera magnetica inclusa (con layout italiano); quest’ultima risulta la versione più conveniente e completa, visto che la tastiera ha normalmente un costo di 149 euro. In entrambi i casi, fino al 1° luglio 2024 è prevista un’offerta lancio che include in regalo la Huawei M-Pencil di 3a generazione (valore di 99,90 euro). In occasione del debutto, è possibile utilizzare il coupon ATUMP30 per ottenere uno sconto di 30 euro.

Acquista Huawei MatePad 11.5″ S 8-256 GB in offerta lancio

Huawei FreeBuds 6i

La casa cinese lancia in Italia anche le Huawei FreeBuds 6i, cuffie wireless in-ear con cancellazione attiva del rumore 3.0 fino a 27 dB, bassi potenti e la promessa di 35 ore di ascolto (considerando le ricariche della custodia). L’ANC 3.0 dinamico genera parametri di cancellazione del rumore attraverso la creazione di modelli in tempo reale, sfruttando un algoritmo calibrato per 34 scenari; le cuffie monitorano il rumore ogni 2,6 microsecondi e regolano i parametri in circa un secondo.

Le FreeBuds 6i dispongono di driver dinamici a quattro magneti da 11 mm (più sensibili del 50% rispetto al modello precedente e con certificazione Hi-Res), di un sistema a 3 microfoni, di una potenza computazionale superiore del 240% rispetto alla precedente generazione, di gommini migliorati e di una camera di filtraggio del rumore: quest’ultima consente di assorbire e attenuare i rumori che attraversano le cuffie, come il chiacchiericcio di sottofondo.

Le Huawei FreeBuds 6i sono disponibili all’acquisto sul Huawei Store nelle colorazioni Black, White e Purple al prezzo consigliato di 99 euro. Fino al 1° luglio è possibile utilizzare il coupon ATUFB6I per ottenere uno sconto del 10%; acquistandone due paia, il secondo viene scontato del 20%.

Acquista Huawei FreeBuds 6i in offerta lancio

Huawei MateBook 14 e MateBook X Pro

Le novità Huawei passano anche dal mondo Windows con i rinnovati Huawei MateBook 14 e Huawei MateBook X Pro. Il primo mette a disposizione un display touch OLED da 14,2 pollici con risoluzione 2880 x 1920 e refresh rate fino a 120 Hz, processori Intel Core Ultra, batterie da 70 Wh, fotocamera AI e funzionalità Super Device con funzione Drag to Connect. Offre un design ultra-sottile (14,5 mm) e leggero (1,31 kg).

MateBook X Pro è un nuovo notebook premium con display OLED, processore Intel Core Ultra 9, un peso di appena 980 grammi e uno spessore di soli 13,5 mm. Si tratta dell’unico portatile sul mercato con Core Ultra 9 e con un peso inferiore al kg.

Entrambi i nuovi prodotti sono già disponibili all’acquisto in Italia tramite Huawei Store. Huawei MateBook 14 può essere acquistato in offerta a 999 euro (anziché 1099 euro) nella colorazione Space Gray e nella configurazione con Intel Core Ultra 5 e 16-512 GB; aggiungendo al carrello il Wireless Mouse GT è possibile avere quest’ultimo gratuitamente inserendo il coupon ATUGT59 nel campo dedicato (fino al 1° luglio 2024).

Huawei MateBook X Pro è disponibile sul sito al prezzo consigliato di 2499 euro nella colorazione Morandi Blue e nella configurazione con 32 GB di RAM e 2 TB di SSD. Aggiungendo al carrello il Wireless Mouse GT è possibile ottenere gratuitamente quest’ultimo digitando il coupon ATUXPRO nel campo dedicato (fino al 1° luglio 2024).

Acquista Huawei MateBook 14 U5-H125 16-512 GB in offerta lancio

Acquista Huawei MateBook X Pro U9-H185 32 GB – 2 TB in offerta lancio

Le offerte del Huawei Store di giugno

Come anticipato, oltre al lancio di nuovi prodotti, Huawei ha in serbo una nuova campagna promozionale per questi giorni. L’iniziativa proseguirà in via generale fino al 17 giugno 2024 (salvo esaurimento scorte) e prevede sconti fino al 40%, extra sconto del 10% per tutti i prodotti (eccetto Watch Ultimate Gold e Huawei Care) e ulteriori coupon con sconti variabili (ATUOW10, ATUTTOPURA99, ATUTTOFIT19 o ATU203D16).

Iniziamo dagli smartphone Huawei Pura70, Pura70 Pro e Pura70 Ultra, lanciati in Italia un mesetto fa per rinnovare la gamma flagship. I tre smartphone mettono a disposizione specifiche tecniche di alta fascia, capitanate da ampi display OLED tra i 6,6 e i 6,8 pollici, dai SoC Kirin 9000S1 o Kirin 9010, da generose batterie con ricariche rapide (fino a 100 W) e da comparti fotografici particolarmente ricchi, caratterizzati da quattro sensori per ciascuno (con teleobiettivi fino a 50 MP).

In questi giorni è possibile acquistare gli smartphone con le cuffie Huawei Freebuds Pro 3 in omaggio, ma non solo: aggiungendo contestualmente al carrello Huawei Watch GT 3 e digitando il coupon ATUTTOPURA99 nell’apposito campo, anche lo smartwatch viene offerto in regalo grazie a un ribasso di 99 euro.

Acquista Huawei Pura70 series in offerta da 900 euro

Un altro dei prodotti lanciati di recente nel nostro Paese è in promozione sul Huawei Store in questi giorni: si tratta di Huawei Watch Fit 3, che ha esordito il mese scorso. Parliamo di uno smartwatch con schermo AMOLED da 1,82 pollici, scocca in alluminio, corona girevole, monitoraggio completo del fitness e della salute, sistema GPS integrato e batteria che promette tra i 7 e i 10 giorni di autonomia.

Huawei Watch Fit 3 viene proposto a partire da 159 euro con cuffie Huawei Freebuds SE 2 in regalo. In più, aggiungendo al carrello il cinturino extra in modo contestuale (basta scorrere più giù nella pagina di acquisto per trovarlo e premere su “aggiungi”) e digitando il coupon ATUTTOFIT19, viene offerto uno sconto di 19 euro rendendo di fatto gratuito il secondo cinturino.

Acquista Huawei Watch Fit 3 in offerta

Restiamo nel reparto wearable perché sul Huawei Store sono in offerta anche gli smartwatch Huawei Watch GT3 Pro in versione 43 mm (White Ceramic Strap) e Huawei Watch GT 4 nelle versioni da 46 (Green) e da 41 mm (Silver). Il primo, lanciato al prezzo di listino di 599,90 euro, può essere acquistato a 269 euro combinando lo sconto del sito al coupon ATUOW10 (-10%); in più, ci sono le cuffie Huawei Freebuds SE 2 in regalo.

Huawei Watch GT 4 è acquistabile nella versione più grande (46 mm Green) al prezzo finale di 206 euro combinando sconto e coupon ATUOW10; anche in questo caso c’è la possibilità di ottenere in regalo le cuffie Huawei Freebuds SE 2. La versione più piccola (41 mm Silver) è invece disponibile sul sito a 269 euro, sempre grazie al coupon ATUOW10.

Acquista Huawei Watch GT3 Pro 43 mm in offerta

Acquista Huawei Watch GT 4 46 mm in offerta

Acquista Huawei Watch GT 4 41 mm in offerta

Chiudiamo le offerte Huawei con i notebook Huawei MateBook D16 2024, proposti in sconto in due versioni: la variante con Intel Core i5 di 12a generazione e 8-512 GB di memoria viene proposta a 512 euro (anziché 799,90 euro) combinando sconti e il coupon ATUOW10, mentre la variante con Intel Core i9 di 13 generazione, 16 GB di RAM e 1 TB di storage viene proposta a 999 euro (anziché 1399,90 euro) grazie a uno sconto di 200 euro unito al coupon ATU203D16.

Acquista Huawei MateBook D16 2024 i5 12a gen in offerta

Acquista Huawei MateBook D16 2024 i9 13a gen in offerta

Per scoprire tutte le offerte attualmente attive sul Huawei Store potete seguire il link qui in basso: ricordatevi che in linea generale le proposte sono valide fino al 17 giugno 2024, salvo esaurimento scorte o proroghe.

Tutte le offerte Huawei Store