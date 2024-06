Archiviato il mese di maggio arriva la classifica della celebre piattaforma AnTuTu, che mensilmente ci permette di dare uno sguardo a quelli che sono gli smartphone che hanno fatto registrare i migliori risultati nei benchmark eseguiti dal servizio.

Oggi dunque scopriamo insieme quali sono i dispositivi più performanti, a livello globale, del mese di maggio 2024; prima di vagliare i risultati è doveroso precisare che nelle classifiche che andremo a vedere verranno visualizzati solo i modelli più diffusi, inoltre il punteggio visualizzato è dato dalla media di tutti i dati per quel dispositivo, non si tratta quindi del punteggio più alto per quel determinato smartphone.

I migliori flagship di maggio 2024 secondo AnTuTu

Dando uno sguardo all’immagine poco sotto potete notare come il podio della classifica riguardante gli smartphone di fascia alta sia occupato da tre dispositivi mossi dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, nello specifico il primo posto è di ASUS ROG Phone 8 Pro con 2.112.748 punti, seguito da Red Magic 9 Pro con 2.074.893 punti e da iQOO 12 con 2.033.036 punti.

Dalla quarta alla decima posizione troviamo nell’ordine Xiaomi 14 Ultra (1.951.903 punti), Xiaomi 14 (1.938.649 punti), OnePlus 12 (1.845.332 punti), Samsung Galaxy S24 Ultra (1.793.346 punti), HONOR Magic 6 Pro (1.621.259 punti), Samsung Galaxy S24 Plus (1.617.710 punti) e iQOO Neo9 (1.593.677 punti).

È interessante notare come quasi tutti i dispositivi presenti nella classifica di AnTuTu, ad eccezione di Galaxy S24 Plus, siamo equipaggiati con il processore di punta di Qualcomm.

I migliori smartphone di fascia media

Passiamo ora alla classifica inerente agli smartphone di fascia medio alta stilata dalla piattaforma di benchmark AnTuTu, al primo posto troviamo POCO X6 Pro 5G con 1.301.839 punti, seguito da Redmi Note 12 Turbo che totalizza 1.111.463 punti e da Poco F5 con 1.108.734 punti.

Proseguendo con la classifica, dalla quarta alla decima posizione troviamo nell’ordine iQOO Neo7 (930.479 punti), Infinix GT 20 Pro (923.497 punti), Poco X4 GT (811.676 punti), Redmi K50i (805.012 punti), iQOO Z9 (790.722 punti), vivo V30 (786.496 punti) e OnePlus Nord CE4 (767.855 punti).

Come potete notare, in questo caso la classifica di AnTuTu si divide a metà per quel che riguarda i chipset utilizzati, sia Qualcomm che MediaTek; in ultimo è doveroso sottolineare come le classifiche sopra riportate siano state realizzate utilizzando dati globali, ad eccezione del mercato cinese.