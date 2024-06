Amazon lancia quest’oggi una nuova promozione che potrebbe far felici i potenziali acquirenti di uno smartphone della serie Google Pixel: solo per pochi giorni il colosso dell’e-commerce propone l’intera gamma Pixel 8 in offerta grazie a un coupon da 50 euro, che va ad aggiungersi ad eventuali scontistiche già applicate al normale prezzo di vendita. Questo significa che è possibile acquistare in offerta Google Pixel 8, Google Pixel 8 Pro e Google Pixel 8a: andiamo a scoprire i prezzi proposti dal sito.

Google Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel 8a in offerta su Amazon con coupon

Le nuove offerte Google Pixel di Amazon sono valide da oggi, 3 giugno, fino al 12 giugno 2024, e comprendono un coupon da 50 euro da applicare al carrello. Le proposte riguardano la gamma più recente e toccano quindi Google Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel 8a.

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono stati lanciati lo scorso ottobre in compagnia di Android 14 e si differenziano soprattutto per dimensioni (e tutto ciò che ne consegue) e comparto fotografico. Pixel 8 è il più compatto dei due grazie al suo display OLED da 6,2 pollici a risoluzione Full-HD+ (con refresh rate fino a 120 Hz): al suo fianco troviamo il SoC Tensor G3, supportato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1. A livello fotografico offre tre sensori: sul retro è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 10,5 MP integrata attraverso un piccolo foro nel display.

Non mancano naturalmente connettività 5G dual-SIM (Nano SIM + eSIM), Wi-Fi 7, NFC, GPS, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C 3.2. A disposizione anche certificazione IP68 contro acqua e polvere e altoparlanti stereo. La batteria è da 4575 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 27 W, la ricarica wireless a 18 W e la ricarica wireless inversa.

Pixel 8 Pro offre diversi elementi in comune, ma propone uno schermo più grande (OLED LTPO da 6,7 pollici a risoluzione QHD+), una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo periscopico da 48 MP (con OIS), e una batteria da 5050 mAh con ricarica rapida cablata da 30 W e wireless da 23 W.

Google Pixel 8a è il modello lanciato più di recente: ha debuttato meno di un mese fa come modello più economico, anche se il prezzo di listino pesta un po’ i piedi allo street price del fratello maggiore Pixel 8. A bordo troviamo sempre il chipset Tensor G3, affiancato da 8 GB di RAM, da 128 o 256 GB di memoria interna e da un display OLED da 6,1 pollici; a livello fotografico ci fermiamo in questo caso a una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, mentre la batteria è da 4492 mAh con ricarica rapida da 18 W (con cavo) e wireless.

Tutti e tre gli smartphone Android hanno esordito con Android 14 preinstallato e, secondo le promesse di Google, riceveranno aggiornamenti per sette anni dall’uscita: questo significa che il supporto proseguirà fino al mese di ottobre 2030 per Pixel 8 e Pixel 8 Pro, e fino a maggio 2031 per Pixel 8a.

Google Pixel 8 ha debuttato al prezzo consigliato di 799 euro (128 GB) e 859 euro (256 GB), ma grazie a una combinazione di sconti e al nuovo coupon PIXEL50 è possibile acquistarlo a rispettivamente 549 euro e 609 euro in tutte e tre le colorazioni. Google Pixel 8 Pro è stato lanciato al prezzo consigliato di 1099 euro (128 GB) e 1159 euro (256 GB), ma su Amazon è in offerta a rispettivamente 799 euro e 859 euro. Si tratta di minimi storici per il sito, dei quali è possibile approfittare seguendo i link qui in basso:

Google Pixel 8a ha esordito a 549 euro (128 GB) e 609 euro (256 GB), ma con il nuovo coupon da 50 euro è acquistabile a 499 euro e 559 euro. Anche qui parliamo di minimi storici per Amazon: chi vuole approfittarne può seguire uno dei link qui in basso, mentre in fondo è possibile consultare le nostre recensioni per fugare eventuali dubbi. Ricordiamo che solo per oggi, 3 giugno 2024, è possibile combinare anche la promozione sull’ecosistema Pixel: acquistando un Pixel 8a si può ottenere uno sconto di 100 euro su altri prodotti dell’ecosistema.