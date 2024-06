Molti di voi conoscono sicuramente Google One, si tratta del servizio in abbonamento del colosso di Mountain View dedicato al cloud storage, che offre ai propri clienti tutta una serie di ulteriori funzionalità oltre allo spazio di archiviazione.

Negli ultimi tempi abbiamo visto il servizio in questione subire tutta una serie di cambiamenti, abbiamo visto per esempio come Google One sia diventato più conveniente (aumentano i servizi, ma non il prezzo), ma abbiamo visto anche come la piattaforma stia perdendo alcune funzionalità e caratteristiche, come per esempio le spedizioni gratuite per le stampe di Google Foto, oppure il servizio VPN che chiuderà a partire dal 20 giugno 2024.

Nelle ultime ore è emersa un’ulteriore modifica nel servizio in abbonamento dell’azienda, che sia un indizio di una possibile perdita di funzionalità futura?

L’app Google One rende meno semplice contattare l’assistenza dell’azienda

Alcuni tra voi ricorderanno come, tra i vantaggi di un abbonamento Google One, figuri anche la possibilità di contattare l’assistenza della società, potendo “entrare facilmente in contatto con un team di esperti Google 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per rispondere alle tue domande”. Si tratta in buona sostanza dell’unico modo per poter interagire con il servizio assistenza dell’azienda, operazione quasi impossibile senza un abbonamento al servizio di cloud storage.

L’app di Google One mostrava fino a poco tempo fa un’apposito pulsante nella barra di navigazione inferiore, contrassegnato come Assistenza, grazie al quale era appunto possibile mettersi in contatto con i team di esperti; tuttavia nelle ultime ore questo pulsante è stato rimosso e la barra di navigazione già menzionata mostra esclusivamente i pulsanti Home, Archiviazione e Vantaggi.

In precedenza il pulsante in questione permetteva di accedere rapidamente alle opzioni Telefono, Chat ed E-mail, grazie alle quali era possibile interagire con l’assistenza; è ancora possibile utilizzare il servizio in questione, è infatti sufficiente cliccare sul menù “ad hamburger” in alto a sinistra, scegliere la voce Aiuto e in seguito Contattaci.

Per quanto dunque potrebbe trattarsi di una semplice riorganizzazione estetica dell’app, la cosa curiosa è che recandosi alla versione web del servizio e guardando i dettagli dei vari pian Google One disponibili, quella che in precedenza era la voce “Accesso agli esperti di Google” non è più presente in nessuno dei piani in abbonamento, come potete notare dall’immagine qui sotto.

Forse il colosso ha intenzione di rimuovere questa funzionalità da Google One nel prossimo futuro? Difficile dirlo, al momento è ancora presente un’apposita pagina di supporto che recita espressamente: “In qualità di membro di Google One, puoi parlare con gli esperti quando hai bisogno di aiuto con un prodotto Google. Puoi contattarli tramite chat, telefonata o e-mail”.

Volendo essere pessimisti, la pagina in questione potrebbe non essere stata ancora aggiornata e dunque il prossimo futuro potrebbe riservare qualche brutta sorpresa agli utenti Google One; al momento, come visto poco sopra, è comunque ancora possibile interagire con il servizio assistenza della società, seppur in modo meno intuitivo. Non ci resta che attendere per scoprire quali sono i piani del colosso per Google One.