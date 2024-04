Gemini Advanced è un modello di intelligenza artificiale disponibile tramite il piano in abbonamento Premium di Google One che dopo due mesi di accesso gratuito, al costo di 21,99 euro al mese mette a disposizione dell’utente l’IA più performante di Google.

Tra i vari vantaggi l’abbonamento Premium include anche la condivisione familiare dello spazio di archiviazione, tuttavia i familiari non hanno accesso ai servizi di intelligenza artificiale.

Ora sembra che Google voglia spingere gli utenti ad abbonarsi, poiché le pagine di supporto in inglese adesso contengono un’interessante novità.

Anche i membri della famiglia possono accedere a Gemini tramite Google One Premium

Le pagine in inglese relative a Google One AI Premium rivelano che i familiari degli utenti con abbonamento ora possono utilizzare anche le funzionalità di Gemini Advanced senza costi aggiuntivi, tuttavia ci sono delle limitazioni.

Nella pagina di supporto aggiornata è riportato che questa iniziativa terminerà il 30 settembre, inoltre i membri della famiglia devono avere almeno 18 anni.

In ogni caso chi possiede l’abbonamento idoneo può verificare se gli utenti adulti del proprio gruppo famiglia hanno già accesso alle funzionalità di Gemini Advanced.

Google One è il servizio in abbonamento del colosso di Mountain View posto alla base di tanti servizi fondamentali come Google Drive, Gmail e Google Foto, tuttavia ultimamente sta perdendo dei vantaggi e prossimamente dirà addio alla VPN integrata.