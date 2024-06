La VPN di Google One sfruttata dai dispositivi della serie Pixel si appresta a sparire dalla circolazione — l’ora X scatterà il prossimo mese — e, in vista del menzionato cambio di strategia, il colosso californiano ha già messo in atto un’opera di rebranding: adesso il servizio si chiama “Pixel VPN by Google”.

I più attenti alle vicende della casa di Mountain View sanno già perfettamente che Google Pixel 8, Google Pixel 8 Pro e il più recente Google Pixel 8a mettono già a disposizione un’esperienza d’uso della VPN più snella e meglio integrata — a partire dal fatto che l’app dedicata non mostra più una notifica persistente con il logo “1”: lo stato di attivazione della VPN è segnalato soltanto dall’icona della chiave nella barra di stato.

La stessa esperienza d’uso aggiornata è in procinto di essere introdotta anche sui modelli dello scorso anno, vale a dire Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro, Google Pixel 7a e Google Pixel Fold. In attesa che ciò avvenga, è già stata aggiornata la pagina del Google Play Store dedicata all’app in discorso: il nome dell’app cambia, passando da “Pixel VPN by Google One” a “Pixel VPN by Google”, e al posto dell’icona di Google One si nota la presenza di un semplice scudo blu con una “G” bianca al centro; anche gli screenshot che presentano l’app sono stati aggiornati per rispecchiare il cambiamento citato.

La nuova versione della VPN integrata dei Google Pixel non è ancora disponibile, ma l’attesa dovrebbe essere breve; nel frattempo, la VPN di Google One dà problemi di attivazione sui Google Pixel 7 aggiornati ad Android 14 QPR3 Beta 2.2. Insomma, con la data di scadenza già fissata per il prossimo 10 giugno, tutto è pronto per l’aggiornamento del servizio. Giunti alle battute finali, vi ricordiamo che la pagina di supporto ufficiale dedicata al servizio è disponibile a questo link.