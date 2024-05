Waze è uno dei nomi più noti tra le diverse applicazioni dedicate alla navigazione, insieme a Google Maps è infatti uno dei prodotti del colosso di Mountain View più utilizzati e apprezzati dagli utenti, soprattutto in virtù di tutta una serie di particolari funzionalità che spesso non sono presenti nelle alternative proposte dalla concorrenza.

Il punto forte dell’applicazione è sicuramente rappresentato dagli utenti stessi, l’app vanta infatti una schiera di utilizzatori affezionati che la apprezzano e utilizzano per la sua anima di software “condiviso”, che può così beneficiare delle segnalazioni degli utenti.

Google si prodiga ciclicamente nel miglioramento del software in questione, implementando quando possibile miglioramenti e nuove funzionalità; tanto per fare qualche esempio negli ultimi tempi abbiamo visto come Waze abbia riprogettato i report per le segnalazioni degli utenti rendendo più pratiche le operazioni per segnalare le situazioni del traffico, o ancora come l’app abbia introdotto una funzione che vi avvisa se la strada che state percorrendo è particolarmente soggetta a incidenti.

Negli ultimi mesi però, abbiamo avuto modo di vedere anche altre nuove funzioni, volte ad aumentare la sicurezza dei guidatori, funzionalità che nelle ultime ore stanno diventando disponibili per un numero sempre maggiore di utenti.

Gli avvisi per dossi e curve strette in Waze diventano maggiormente disponibili per gli utenti

Alcuni di voi potrebbero ricordare come sul finire del mese di febbraio vi avessimo riportato la notizia dell’arrivo di due comode novità in Waze, nello specifico si trattava di nuovi avvisi per segnalare la presenza lungo il percorso di dossi e curve strette, alcuni utenti infatti iniziarono a visualizzare un nuovo messaggio all’apertura dell’app, messaggio che li avvisava dell’implementazione di una nuova funzionalità: l’applicazione avrebbe fornito nuovi avvisi per dossi e curve pericolose.

Qualora non foste utilizzatori del software in questione, potreste però ricordare come avessimo sottolineato nell’articolo precedente la scarsa diffusione della novità in questione, inizialmente disponibile per un numero esiguo di utenti; nelle ultime ore però, sembra che la situazione sia cambiata radicalmente.

Secondo quanto riportato dai colleghi di autoevolution, gli avvisi per dossi e curve pericolose sono ora disponibili per un numero decisamente maggiore di utenti, sia su Android che su iOS, così come sulle relative piattaforme di infotainment Android Auto e Apple CarPlay.

La disponibilità di queste funzioni per tutti gli utenti va ad unirsi a tutta una serie di strumenti grazie ai quali è possibile ottenere informazioni in tempo reale sui pericoli stradali, dalle segnalazioni inerenti alle buche, semafori rotti, incidenti, corsie bloccate e veicoli fermi sul lato della strada, tanto per citarne alcuni.

Ovviamente non tutti i dossi saranno immediatamente disponibili e segnalati su Waze, ci vorrà un po’ di tempo prima che la community degli editor delle mappe riesca a coprire l’intera rete stradale, motivo per cui sarà necessario pazientare ancora un po’. L’introduzione della novità in questione non sembra legata ad una specifica versione del software ma, come buona norma, è sempre consigliabile mantenere le nostre applicazioni aggiornate: per aiutarvi in questo compito, vi lasciamo qui sotto il badge per il Google Play Store, grazie al quale potrete provvedere al download e alla successiva installazione dell’ultima versione disponibile di Waze.