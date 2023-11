Quando si parla di applicazioni dedicata alla navigazione i primi due nomi che vengono in mente sono Google Maps e Waze, i due software in questione sono infatti tra i più diffusi e apprezzati della loro categoria, grazie non solo alle loro funzionalità ma anche al continuo supporto da parte di Big G.

Il colosso di Mountain View lavora costantemente per migliorare le proprie applicazioni per la navigazione, che non rappresentano solo un valido aiuto per gli utenti che si trovano ala guida, ma contribuiscono anche ad aumentare la loro sicurezza; proprio in questo frangente si palesa l’ultima funzionalità introdotta in Waze, vediamo di cosa si tratta.

Waze vi avviserà se la strada che state percorrendo è particolarmente soggetta a incidenti

Ogni giorno in tutto il mondo si verificano migliaia di incidenti stradali, tanto che secondo alcune stime i sinistri stradali sarebbero l’ottava causa di morte a livello globale; nel corso del tempo e grazie all’evolversi della tecnologia gli utenti hanno a disposizione sempre più strumenti che consentono loro di poter interagire con il proprio smartphone senza necessariamente distrarsi dalla guida. Android Auto (al netto dei vari bug) è l’esempio perfetto, visto che permette di utilizzare Waze o altri applicativi simili esclusivamente con i comandi vocali.

Ciò purtroppo non è sufficiente ad evitare i numerosi incidenti già citati in precedenza, per questo motivo Waze ha lanciato una nuova funzionalità di sicurezza: gli avvisi sulla cronologia degli incidenti.

L’applicazione utilizza l’intelligenza artificiale e i report della community Waze per combinare i dati storici sugli incidenti e le informazioni chiave sul percorso, come i livelli di traffico tipici (che si tratti di un’autostrada o di una strada locale), l’altitudine e altro ancora.

D’ora in poi dunque, qualora l’utente si trovasse a percorrere una strada particolarmente soggetta ad incidenti, riceverà un apposito avviso al riguardo prima di raggiungere il tratto di strada interessato. Ovviamente Waze non mostrerà avvisi a ripetizione, visto che lo scopo della nuova funzione non è quello di distrarre il guidatore, ma solo quello di avvisarlo per tempo; inoltre questi avvisi non verranno mostrati sulle strade percorse regolarmente dagli utenti, dando per scontato che essi conoscano già le possibili insidie di quei tratti di strada.

Qualora foste soliti utilizzare altri software dedicati alla navigazione, ma voleste testare con mano le ultime novità implementate in Waze lato sicurezza, vi lasciamo qui sotto il badge per procedere al download dell’app direttamente dal Google Play Store.

