Per celebrare l’uscita nelle sale cinematografiche statunitensi del quinto film del franchise di Ghostbusters, ovvero “Ghostbusters – Minaccia Glaciale” (Frozen Empire in lingua originale), che arriverà in Italia il prossimo 11 aprile, Google ha lanciato alcuni piccoli elementi a tema all’interno di Waze.

La popolare app di navigazione, acquisita dal colosso di Mountain View nel lontano 2013 e disponibile sia su Android che su iOS, consente agli utenti di provare l’ebrezza di andare a caccia di fantasmi con Ray Stantz, uno degli storici protagonisti del franchise interpretato dall’attore Dan Aykroyd.

Con Waze, Google celebra l’uscita del nuovo film dei Ghostbusters

Come anticipato in apertura, Google ha voluto celebrare l’uscita del nuovo film dei Ghostbusters, implementando all’interno di Waze alcuni elementi che potranno essere usati durante la navigazione e faranno felici i fan del franchise:

Allacciate le cinture, fan di Ghostbusters, perché Waze sta per diventare molto più paranormale! La nostra nuova esperienza di guida presenta l’unico e inimitabile Ray Stantz, doppiato da Dan Aykroyd, del team originale di Ghostbusters. Unisciti a Ray per un’esplosione gioiosa e contagiosa di entusiasmo acchiappafantasmi in vista di Ghostbusters: Frozen Empire di Sony Pictures, che arriverà nei cinema il 22 marzo.

Tutti gli elementi a tema e come personalizzare l’esperienza utente

All’interno del menu hamburger (pulsante con le tre linee posto in alto a sinistra), è stato inserito un badge (nella parte bassa) che recita “Viaggia con Ray Stantz sulla Ecto-1. Guida con i Ghostbusters”. Effettuando un tap su “Prova subito“, verremo catapultati all’interno di una nuova pagina dalla quale potremo abilitare gli elementi a tema che andranno a modificare l’esperienza di guida.

Guida con i Ghostbusters

Indossa lo zaino protonico e viaggia con Ray Stantz. Viaggiare con Ray è un’entusiasmante e contagiosa immersione nel divertente mondo degli acchiappafantasmi. Ray non vede l’ora di esplorare il tuo quartiere, perché secondo il suo PKE Meter “le valenze energetiche psicometriche ed ectoplasmiche di questa strada sono spropositate”!

Gli utenti possono scegliere di abilitare la voce di Dan Aykroyd per le istruzioni durante la guida (c’è anche la possibilità di riprodurre un esempio): va segnalato, tuttavia, che la voce è solo in lingua inglese. È poi possibile scegliere la Ecto-1 come icona della auto durante la navigazione.

Sono stati introdotti anche quattro specifici “Umori” (l’avatar associato all’account, nonché quello che compare sulla mappa agli altri wazer), ispirati agli Omini dei Marshmallow (Mini-Pufts): questi si chiamano “Dispetti”, “Instabilità ”, “Perfidia” (mostrato nella quarta immagine della galleria sottostante) e “Ansia”. Basterà selezionare quali elementi abilitare e, infine, premere sul pulsante “Salva”: a quel punto saremo pronti per partire a caccia di fantasmi.

Come scaricare o aggiornare l’app di Waze

Qualora siate interessati a provare per la prima volta l’app di navigazione Waze sul vostro smartphone Android, o semplicemente nel caso in cui dobbiate semplicemente verificare di avere installato l’ultima versione disponibile, vi basterà cliccare sul badge sottostante ed effettuare un tap su “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel caso in cui lo abbiate già installato ma sia per voi disponibile l’aggiornamento).

