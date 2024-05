In questi giorni Vodafone ha deciso di rivedere al rialzo il listino prezzi di alcuni smartphone Google molto attesi: stiamo parlando dei modelli Google Pixel 7a, Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

A partire dalla giornata di oggi, 23 maggio 2024, i clienti che vorranno acquistare a rate questi device negli store Vodafone dovranno mettere in conto una spesa maggiore rispetto a prima.

Ecco i nuovi prezzi Vodafone di Google Pixel 7a, Pixel 8 e 8 Pro

Andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio come sono cambiati i prezzi. Partiamo dal Google Pixel 7a, il medio-gamma presentato lo scorso anno e sostituito di recente dal Google Pixel 8a, che si può trovare anche presso i punti vendita Vodafone già dal 14 maggio.

Se prima era proposto a partire da 4,99 euro al mese, ora il prezzo di partenza è più che raddoppiato: ben 10,99 euro al mese per 24 mesi, con un anticipo di 69,99 euro. In caso di recesso anticipato, il cliente dovrà pagare un corrispettivo massimo di 150 euro.

Passiamo ai top di gamma Pixel 8 e 8 Pro. Il Pixel 8 da 128 GB passa da 4,99 euro a 19,99 euro al mese per 24 mesi, con 99,99 euro di anticipo e un eventuale corrispettivo di recesso pari a 200 euro; la variante da 256 GB vede la rata mensile salire a 21,99 euro.

Per quanto riguarda il Pixel 8 Pro da 128 GB schizza a 30,99 euro al mese (sempre per 24 mesi) con 99,99 euro di anticipo e 250 euro di penale per recesso, mentre la versione da 256 GB arriva addirittura a 32,99 euro al mese.

Nessuna novità, invece, per chi preferisce acquistare un nuovo dispositivo in un’unica soluzione: anche pagando un volta sola lo smartphone, i prezzi rimangono piuttosto elevati e corrispondono esattamente a quelli di listino, senza sconto alcuno: si parte da 509,99 euro per Pixel 7a, 799,99 euro per Pixel 8 e ben 1099,99 euro per Pixel 8 Pro.

Conviene acquistare a rate, ma gli sconti si riducono

Insomma, dei bei rincari rispetto ai prezzi precedenti. Acquistando a rate si continuano ad ottenere degli sconti rispetto al prezzo pieno, ma il risparmio si è notevolmente ridotto. Se prima si risparmiavano circa 350 euro sul Pixel 7a, 460 euro sul Pixel 8 e 400 euro sul Pro, ora lo sconto è sceso rispettivamente a circa 170, 230 e 260 euro.

Per completezza d’informazione va detto che Vodafone propone anche un “Pixel 8 Pro Kit” che include, oltre allo smartphone nella sua configurazione più costosa, ossia quella con 256 GB di memoria interna, anche le cuffie true wireless Pixel Buds Pro. Il prezzo però è lo stesso del solo smartphone, cioè 32,99 euro al mese.

Le alternative di acquisto non mancano: è possibile scegliere anche il finanziamento

Oltre alla normale rateizzazione a 24 mesi, i clienti Vodafone hanno anche la possibilità di scegliere il finanziamento Compass. In questo caso l’anticipo è azzerato e si può pagare con carta di credito, conto corrente o bollettino postale.

Le rate possono essere spalmate su 12, 20, 30 o 36 mesi, ovviamente con prezzi diversi. Ad esempio, il Pixel 7a parte da 12,99 euro al mese per 30 mesi, il Pixel 8 da 128 GB da 17,99 euro per 30 mesi, e il Pixel 8 Pro da 128 GB da 25,99 euro per 36 mesi.

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nelle nostre recensioni, testuali e non, i nuovi Google Pixel sono degli smartphone molto interessanti e completi sotto tutti i punti di vista, ma con questi aumenti dei prezzi a rate diventano meno convenienti per chi è abituato ad acquistare a rate con Vodafone.

L’operatore rosso giustifica il rincaro con l’arrivo dei nuovi modelli, in particolare del piccolino _ per le dimensioni e non per le specifiche tecniche di tutto rispetto – Pixel 8a, ma visto il periodo di crisi che stiamo vivendo, convincere i clienti a spendere di più non sarà facile, considerando anche che a Google rimangono le briciole nel mercato degli smartphone. Staremo a vedere se queste novità porteranno ad un calo delle vendite o meno.