Threads, il social network lanciato in Italia a Dicembre 2023 da Meta, è in continua evoluzione con l’obiettivo di migliorare costantemente l’esperienza degli utenti. Meta sta facendo di tutto per superare Twitter (X) e rivoluzionare il modo di conversare sui social network.

Le nuove funzionalità di Threads

Meta sta lavorando continuamente al suo nuovo social network, introducendo nuove funzionalità che potrebbero migliorare l’esperienza degli utenti e dare maggiore controllo sulle interazioni. Questi nuovi aggiornamenti rappresentano delle aggiunte che servono ad offrire un’esperienza più personalizzata.

Dal recente annuncio da parte di Adam Mosseri, capo di Instagram, si evince la disponibilità di due nuove funzionalità molto attese dagli utenti di Threads. Ecco quali sono:

Possibilità di disattivare le notifiche per post specifici;

Possibilità di limitare chi può citare i propri post;

Disattivare le notifiche per post specifici consente agli utenti di silenziare in modo selettivo le conversazioni che potrebbero non essere di interesse. Questa nuova funzione rappresenta un radicale miglioramento, in quanto offre maggiore flessibilità e controllo rispetto alla funzionalità precedente, che consentiva solo la disattivazione globale di tutte le notifiche.

La seconda funzione, invece, da la possibilità di limitare chi può citare i propri post. Grazie a questa nuova funzione, gli utenti possono scegliere se essere citati da parte di tutti, solo dalle persone che seguono, oppure disabilitare completamente la funzione. Un’altra funzionalità abbastanza interessante è quella di poter rimuovere manualmente le citazioni dei post. Grazie a questo livello di personalizzazione, gli utenti possono decidere come il loro contenuto viene condiviso e discusso sulla piattaforma.

Questi nuovi aggiornamenti sono già disponibili per tutti gli utenti di Threads, dopo aver superato il test dedicato ad un piccolo gruppo di utenti.

In arrivo una nuova interfaccia web

Threads sta sperimentando anche una nuova interfaccia web che potrebbe ricordare TweetDeck, lo strumento di twitter che serve a semplificare l’esperienza utente e a personalizzare i feed. La nuova interfaccia include colonne personalizzabili e aggiornamenti dei post in tempo reale, in modo da offrire una visione ed un controllo più completo del social.

Ad oggi non esiste una data di rilascio ufficiale per la nuova interfaccia di Threads. Meta sta probabilmente lavorando per assicurarsi che il lancio di questa nuova interfaccia web avvenga senza intoppi così da garantire un prodotto finale che soddisfi le aspettative degli utenti.

Meta con queste nuove funzionalità aggiunte a Threads, conferma la sua volontà a migliorarsi e soprattutto a far dimenticare l’app che una volta era Twitter, fornendo un’esperienza social più coinvolgente. Sarà davvero interessante vedere quali altri miglioramenti saranno implementati.