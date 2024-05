La stagione più calda dell’anno è ormai alle porte e pare il team di Samsung si stia preparando ad affrontarla con tanti nuovi dispositivi che spaziano tra vari settori del mondo della tecnologia di consumo.

Almeno ciò è quanto emerge da una nuova indiscrezione riportata dal popolare leaker Evan Blass (noto anche come evleaks), che su X ha svelato quelli che dovrebbero essere i prossimi prodotti in arrivo oltre agli attesissimi smartphone pieghevoli.

Tutte le novità di Samsung per l’estate 2024

Ricordiamo che il colosso coreano all’inizio di luglio dovrebbe avere in programma un evento Galaxy Unpacked (non ancora annunciato in via ufficiale), in occasione del quale presenterà i Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6.

Ma ci sono anche altri device che nel corso delle prossime settimane andranno ad ampliare l’offerta dell’azienda, come gli smartwatch Samsung Galaxy Watch FE (ossia il tanto chiacchierato modello “economico”), Galaxy Watch7 e Galaxy Watch7 Ultra.

Ed ancora, in estate dovrebbe arrivare sul mercato Samsung Galaxy Ring, l’anello smart pensato dal colosso coreano per gli utenti che desiderano un monitoraggio ancora più approfondito delle proprie condizioni fisiche.

Restando nel settore dei dispositivi indossabili, in arrivo vi dovrebbero essere anche le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro.

Ed ancora, tra i nuovi dispositivi elencati dal leaker vi sono i notebook Samsung Galaxy Book4 Edge e Galaxy Book4 Edge Pro.

Probabilmente alcuni di tali device saranno annunciati in occasione dell’evento Galaxy Unpacked di luglio (stando alle indiscrezioni, il periodo scelto dal colosso coreano dovrebbe essere tra il 10 e il 15 luglio).

Nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più ma l’estate di Samsung si preannuncia caldissima.