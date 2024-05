Un nuovo report proveniente dagli Stati Uniti farà certamente sorridere la dirigenza di Samsung: stando a esso, infatti, il colosso coreano è riuscito a superare Google e a raggiungere Apple per quanto riguarda l’indice di soddisfazione degli utenti.

Ebbene sì, il popolare produttore coreano in casa delle sue due principali rivali è riuscito ad ottenere un risultato che probabilmente provocherà più di un fastidio in chi dirige le aziende concorrenti.

Samsung fa la voce grossa con Apple e Google negli Stati Uniti

Il report a cui facciamo riferimento è l’ACSI Wireless Phone Service and Cell Phone Study 2023-2024 e nella sezione dedicata ai cellulari è possibile leggere con riferimento all’AMERICAN CUSTOMER SATISFACTION INDEX i seguenti dati:

Apple (82%)

Samsung (82%)

Google (77%)

Per quanto riguarda Apple, su base annua l’indice di gradimento è aumentato dell’1% mentre meglio ha fatto Samsung nel medesimo periodo, facendo registrare un +3%. Meno contenta sarà la dirigenza di Google, che non solo ha perso l’1% in termini di gradimento su base annua ma ha anche visto il colosso coreano allontanarsi.

Ricordiamo che l’ACSI è un report annuale che misura la soddisfazione e le opinioni dei consumatori sui vari prodotti presenti sul mercato, comprendendo vari tipi di dispositivi (dagli elettrodomestici agli smartphone) e di servizi.

Stando a quanto emerge da tale studio, i clienti Apple negli Stati Uniti sono soddisfatti dei loro device tanto quanto quelli di Samsung, un risultato non così scontato per il colosso coreano se si considerano i livelli di fidelizzazione e di nazionalismo dell’utenza USA.

Alle spalle del trio composto da Apple, Samsung e Google si piazza Motorola, che con un indice di gradimento del 77% ha fatto registrare un aumento del 3% su base annua.

Potete trovare il report integrale seguendo questo link.