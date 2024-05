Gli smartphone pieghevoli stanno finalmente prendendo piede — soltanto pochi giorni fa vi abbiamo proposto la nostra recensione di un interessante modello economico — e Xiaomi, uno dei primi produttori a puntare su questo nuovo formato, è in procinto di scoprire una coppia d’assi: Xiaomi MIX Fold 4 e Xiaomi MIX Flip sono chiacchierati da tempo e nelle scorse ore sono stati protagonisti di nuove indiscrezioni aventi ad oggetto il comparto fotografico e non solo.

Xiaomi MIX Fold 4 sarà il nuovo detentore del record?

Agli utenti più attenti alle vicende di casa Xiaomi il nome MIX Fold 4 non suonerà affatto nuovo, del resto il dispositivo è oggetto di indiscrezioni e di anticipazioni ufficiali ormai da diversi mesi. Già negli anni precedenti, il produttore cinese aveva raggiunto notevoli livelli di affinamento estetico: due anni fa, lo Xiaomi MIX Fold 2 si era fatto notare per un design elegante, per uno spessore estremamente ridotto sia da aperto che da chiuso e per una chiusura praticamente perfetta e senza gap resa possibile dalla cerniera proprietaria; nel 2023, il brand aveva svolto un ulteriore lavoro di affinamento con lo Xiaomi MIX Fold 3, recuperando pochi grammi e altrettanti millimetri grazie soprattutto ad una cerniera di nuova generazione.

Ebbene, nel frattempo il mercato degli smartphone pieghevoli è andato avanti e altri concorrenti sono arrivati proprio dalla Cina per agguantare il record di più sottili della categoria: HONOR Magic V2 (ecco la nostra recensione) è l’attuale detentore del record, con uno spessore di appena 9,9 mm da chiuso e addirittura 4,7 mm da aperto; dal canto suo, VIVO X Fold 3 è appena più sottile da aperto (4,65 mm), tuttavia raggiunge i 10,2 mm da chiuso.

Stando alle ultime indiscrezioni arrivate dalla Cina, nella fattispecie dal noto leaker Digital Chat Station su Weibo, Xiaomi non ha soltanto intenzione di inserirsi in questa sfida, ma è ben decisa a strappare questo record alla concorrenza proprio con il nuovo Xiaomi MIX Fold 4: a detta del leaker — che però non riporta numeri precisi —, sarà lui il nuovo smartphone pieghevole più sottile al mondo.

Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip: fotocamere e altri dettagli

Xiaomi MIX Fold 4 non sarà soltanto super-sottile, comunque, anzi avrà parecchie frecce al proprio arco: a detta di Digital Chat Station, il dispositivo sarà leggero, ma potrà contare su una struttura più resistente e persino sulla certificazione IP contro acqua e polvere; non dovrebbe mancare all’appello neppure il supporto alla ricarica wireless.

Xiaomi MIX Fold 4 e Xiaomi MIX Flip — il primo pieghevole della casa nel formato a conchiglia — condivideranno il cuore: entrambi affideranno le prestazioni alla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (qui il nostro approfondimento dedicato).

I due nuovi smartphone pieghevoli di Xiaomi saranno accomunati anche da altre caratteristiche, a partire dal comparto fotografico: entrambi — a quanto si legge — disporranno di una fotocamera principale da 50 MP con sensore da 1/1,55” e OIS, di un teleobiettivo con ingrandimento ottico 2x e sensore OmniVision OV60A da 60 MP e grande 1/2,8” e di una terza fotocamera ultragrandagolare da 12 MP. Tuttavia, mentre il conteggio delle fotocamere posteriori di MIX Flip si fermerà a tre, Xiaomi MIX Fold 4 potrà contare anche su una quarta fotocamera: un teleobiettivo con zoom periscopico con ingrandimento ottico 5x e sensore da 10 MP.

Il presunto periodo di lancio dei due smartphone

Xiaomi MIX Fold 4 e Xiaomi MIX Flip dovrebbero debuttare in coppia e, secondo quanto riporta la fonte, il loro lancio dovrebbe avvenire in un momento non meglio precisato del terzo trimestre dell’anno. La scelta della data di lancio potrebbe risultare decisiva per le sorti dei due dispositivi, dal momento che nel mese di ottobre assisteremo già al debutto della famiglia Xiaomi 15 con annesso Snapdragon 8 Gen 4.

La questione, comunque, ci riguarda relativamente, visto che difficialmente i due smartphone pieghevoli di Xiaomi arriveranno da noi: molto probabilmente, non oltrepasseranno mai i confini cinesi.