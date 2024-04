I principali produttori di smartphone Android da anni fanno a gara ad alzare l’asticella per quanto riguarda le prestazioni dei rispettivi device e, ovviamente, da questo specifico punto di vista un ruolo fondamentale è quello rivestito dal processore.

Per quanto riguarda la prossima generazione di smartphone la CPU più potente – quantomeno sulla carta – dovrebbe essere Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 e, così com’è già avvenuto in passato, dovrebbe essere Xiaomi ad avere l’onore di fare esordire tale processore su uno dei propri device.

A Xiaomi 15 l’onore dell’esordio di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4

Nelle scorse ore il popolare leaker Yogesh Brar su X ha reso noto che anche per il 2024 sarà Xiaomi l’azienda che ha ottenuto l’esclusiva per il lancio del primo smartphone con la nuova generazione di punta di CPU di Qualcomm.

In particolare, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 dovrebbe fare il suo esordio sul mercato a bordo di Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro. Successivamente tale processore dovrebbe essere usato anche su altri due telefoni molto attesi, ossia OnePlus 13 (dovrebbe essere lanciato tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025) e iQOO 13 (dovrebbe essere lanciato entro la fine di quest’anno).

La CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 sarà presentata ufficialmente in autuno in occasione dello Snapdragon Summit, pronta per sbarcare sul mercato poche settimane dopo con la nuova generazione di punta di Xiaomi.

Per la “risposta” di Samsung ci sarà da attendere sino all’inizio del 2025, quando dovrebbe essere lanciata la serie Samsung Galaxy S25, probabilmente in alcuni mercati proprio con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 e in altri con una CPU Exynos.

Al momento non vi sono molti dettagli su ciò che possiamo attenderci dalla nuova generazione di punta dei processori di Qualcomm ma è quasi scontato che i miglioramenti principali riguarderanno la potenza di calcolo e la gestione dei consumi, magari con un occhio di riguardo per le funzionalità IA.