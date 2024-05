Dalla Cina arrivano nuove indiscrezioni su uno degli smartphone che presto sbarcheranno sul mercato: stiamo parlando di OPPO Reno12 Pro.

In particolare, ad occuparsi del nuovo smartphone di fascia alta di OPPO è stato il popolare leaker Digital Chat Station, che sul social Weibo ha anticipato quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Le ultime indiscrezioni su OPPO Reno12 Pro

Ad animare il nuovo smartphone di OPPO vi dovrebbe essere il processore MediaTek Dimensity 9200+ Star Speed Edition, ossia una speciale versione di tale CPU, caratterizzata da una frequenza massima più elevata rispetto al chip “normale”.

Per quanto riguarda la memoria, gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su fino a 16 GB di RAM e su 512 GB di memoria di archiviazione.

Passando al comparto imaging, a dire del leaker OPPO Reno12 Pro dovrebbe vantare unta tripla fotocamera posteriore con un sensore primario Sony IMX890 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare fa 8 megapixel e da un teleobiettivo Samsung GN5 da 50 megapixel con zoom ottico 2x. Frontalmente lo smartphone dovrebbe avere un sensore Samsung JN5 da 50 megapixel.

Tra le altre caratteristiche del nuovo smartphone di OPPO vi dovrebbero essere una cornice in plastica, un motore per la vibrazione X-axis, un sensore ottico per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo e una batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida a 80 W.

Infine, sempre secono il leaker, OPPO Reno12 Pro potrebbe essere il primo smartphone al Mondo ad arrivare sul mercato con una funzionalità di chiamate wireless Bluetooth.

La serie OPPO Reno12 dovrebbe essere presentata ufficialmente entro la fine di questo mese e sarà interessante scoprire se arriverà subito anche nei mercati europei o se dovremo avere un po’ di pazienza in più.