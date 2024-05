La tecnologia ci ha permesso di immortalare i momenti più belli della nostra vita in un click e conservarli per sempre, senza preoccuparsi di eventuali smarrimenti, grazie ai numerosi servizi di cloud storage.

Tra questi spicca Google Foto, che negli anni si è affermato come uno dei più apprezzati e utilizzati dagli utenti Android e non solo. L’app del colosso di Mountain View ci consente infatti di archiviare in modo semplice e ordinato tutte le nostre foto e video, liberando spazio sul nostro smartphone.

Google Foto potrebbe introdurre la possibilità di effettuare il backup automatico delle nuove cartelle

Ma se c’è una cosa che gli utilizzatori di Google Foto hanno sempre desiderato è una gestione ancora più smart del backup delle cartelle. Attualmente infatti, per ogni nuova cartella creata sul dispositivo, occorre attivarla manualmente nelle impostazioni per includerla nel backup sul cloud. Un’operazione che, seppur semplice, può risultare tediosa e portare a dimenticanze, con il rischio di perdere foto e video importanti.

Sembra però che Google stia lavorando per risolvere proprio questo problema. Stando a quanto emerso da un recente APK teardown condotto dai colleghi di Android Authority sulla versione 6.81.0.628906483 dell’app Google Foto, potrebbe presto arrivare una nuova funzione chiamata “Back up new folders” che, come intuibile, si occupa della gestione del backup delle nuove cartelle create nel dispositivo.

Nello specifico, si tratterebbe di un toggle on/off che, una volta attivato, consentirebbe a Google Foto di abilitare automaticamente il backup per ogni nuova cartella creata sul dispositivo. Una funzionalità sicuramente molto comoda, che andrebbe a migliorare sensibilmente l’esperienza d’uso dell’app.

Secondo quanto riportato, questa opzione dovrebbe trovarsi all’interno delle impostazioni dell’applicazione relative alle cartelle del dispositivo, in un percorso simile a “Impostazioni di Foto > Backup > Cartelle di backup del dispositivo“. Sebbene si tratti di una funzionalità sicuramente interessante, al momento non è dato sapere però se e quando Google rilascerà effettivamente questa funzionalità.

Come sempre accade con i teardown degli APK, si tratta solo di indiscrezioni basate su codice ancora in fase di sviluppo. Spetterà a Google decidere se portare o meno questa novità nella versione stabile dell’app. Quel che è certo è che si tratterebbe di un’aggiunta decisamente gradita dalla community di utenti. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi o direttamente una comunicazione ufficiale da parte di Google per scoprire maggiori dettagli su questa possibile nuova funzione di backup automatico delle foto e dei video presenti all’interno delle nuove cartelle.