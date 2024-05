Il Gestore delle password di Google sta ricevendo una riprogettazione con l’ultimo Material Design. La società ha infatti introdotto un’alta barra inferiore in stile Material 3 che si compone di tre schede.

La scheda “password” offre una barra di ricerca in alto con sopra la freccia indietro e un commutatore di profilo. Appena sotto è presente il pulsante “Aggiungi password” seguito dal resto delle credenziali memorizzate che non sono più separate da linee. Le icone di app e servizi sono leggermente più grandi rispetto a prima.

La scheda centrale per il controllo della password esegue la scansione per individuare password compromesse, riutilizzate e deboli e in basso c’è l’opzione di aggiornamento della passkey.

La scheda “Impostazioni” è rimasta invariata poiché offriva già i commutatori di attivazione/disattivazione del Material 3.

Il gestore delle password di Google ottiene una barra inferiore

Questa riprogettazione del Gestore delle password di Google è in rilascio tramite un aggiornamento lato server con l’ultima versione stabile 24.16.16 di Google Play Services e al momento non è ancora disponibile per tutti i dispositivi.

Sui tablet Android questa riprogettazione utilizza una guida di navigazione con orientamento orizzontale.