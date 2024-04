Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per l’applicazione QuickStar, uno degli apprezzati moduli che, nell’ambito di Good Lock — a sua volta aggiornato nei giorni scorsi —, permettono agli utenti dei dispositivi della casa coreana di cucirsi su misura la propria esperienza d’uso. Il nuovo aggiornamento contiene novità (poche) e qualche miglioramento che dovrebbero renderne il funzionamento complessivamente migliore.

Samsung QuickStar: le novità dell’aggiornamento

Il modulo QuickStar è quello attraverso il quale Samsung Good Lock permette di personalizzare il Quick Panel, vale a dire il pannello delle impostazioni rapide, e la barra di stato, dunque elementi con i quali gli utenti hanno a che fare innumerevoli volte nel corso di una normale giornata di utilizzo. Ebbene, da qualche giorno, precisamente dal 22 aprile, è in roll out sul Galaxy Store un nuovo aggiornamento dell’applicazione in discorso: l’update pesa 15,3 MB e porta in dote la versione 7.2.06.35.

La prima novità che potete vedere segnalata nel registro delle modifiche è riservata ai dispositivi che abbiano già ricevuto l’aggiornamento alla One UI 6.1: QuickStar offre la possibilità di modificare il formato della data mostrata nell’orologio. In aggiunta alla limitazione menzionata, pare che l’app abbia qualche piccolo bug, tale per cui la novità non sembra attivabile neppure sugli smartphone già aggiornati all’ultima versione della One UI.

Il secondo cambiamento attiene alla modalità di connessione tra QuickStar e il modulo Theme Park (a sua volta appena aggiornato): pur non visibile, questa novità dovrebbe produrre benefici in termini di prestazioni, a patto che il proprio dispositivo abbia almeno la One UI 6.0.

Infine, Samsung dice di aver reso più stabile l’opzione “Quick settings instant access” di QuickStar, senza tuttavia specificare in che modo.

Come aggiornare QuickStar di Samsung

L’aggiornamento descritto in questa sede è ovviamente rivolto unicamente ai possessori di dispositivi Samsung e per la sua installazione è sufficiente recarsi nella sezione Aggiornamenti del Galaxy Store; in alternativa, basta cliccare su questo link.