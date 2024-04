Chi acquista uno smartphone Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con costanza.

Un esempio è rappresentato da Samsung Galaxy S24 Ultra, attuale modello di punta dell’offerta di Samsung e già protagonista di vari aggiornamenti con i quali sono stati introdotti importanti miglioramenti, ai quali pare che a breve se ne aggiungerà un altro.

Ancora miglioramenti per la fotocamera di Samsung Galaxy S24 Ultra

L’obiettivo del team di sviluppatori del colosso coreano con Samsung Galaxy S24 Ultra nelle scorse settimane è stato quello di migliorare la qualità dei risultati garantiti dal comparto fotografico dello smartphone e sembra che anche in futuro gli impegni saranno indirizzati verso il medesimo risultato.

In particolare, nelle scorse ore il popolare leaker Ice Universe ha pubblicato su X un post con il quale ha condiviso quelli che dovrebbero essere i programmi degli sviluppatori di Samsung per le prossime settimane.

A dire del leaker, infatti, con il prossimo aggiornamento firmware per la fotocamera dovrebbero essere migliorati vari aspetti e risolti alcuni problemi di Samsung Galaxy S24 Ultra, come ad esempio la qualità degli scatti con il teleobiettivo, il funzionamento del bilanciamento del bianco e la gestione del colore rosso.

Al momento non vi è una data precisa di disponibilità di tale update ma la speranza di Ice Universe è che possa essere rilasciato entro la fine di aprile (male che vada, gli utenti dovranno avere pazienza sino a maggio o giugno).

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal team di sviluppatori di Samsung.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Samsung Galaxy S24 Ultra: statuario ed intelligente, il vero top Android è tornato