WINDTRE ha da poco lanciato una nuova opzione denominata 5G Per Te con la quale offre ad alcuni suoi già clienti di rete mobile con offerte 4G la possibilità di ottenere l’abilitazione alla rete 5G pagando un costo mensile aggiuntivo, quindi senza dover passare a un’offerta con 5G incluso.

Questa nuova opzione è rivolta ai clienti idonei interessati ad attivare la connettività 5G di WINDTRE che tuttavia non vogliono cambiare l’offerta 4G attiva.

WINDTRE lancia l’opzione 5G Per Te per alcuni già clienti

L’opzione 5G Per Te è già attivabile e principalmente nei negozi WINDTRE, anche in versione Easy Pay, e costa 1,99 euro al mese. L’opzione prevede il rinnovo automatico con pagamento mensile e include il 5G alla massima velocità disponibile (fino a 2 Gbps) e anche il Priority Pass per navigare anche in caso di congestione della rete. Inoltre l’opzione aggiunge anche 5 Giga in più al mese alla propria offerta attiva.

Prima di attivare l’opzione 5G Per Te si consiglia di verificare di trovarsi in una delle aree coperte dalla rete 5G dell’operatore, inoltre si ricorda che per fruire della rete 5G il dispositivo deve supportare la rete di quinta generazione e deve essere fra quelli compatibili con la rete 5G di WINDTRE. L’operatore consiglia di verificare la fattibilità dell’operazione con il rivenditore WINDTRE di fiducia.