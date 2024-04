Samsung ha presentato Galaxy C55, un nuovo smartphone di fascia media con specifiche molto simili a quelle di Samsung Galaxy M55 lanciato di recente. A seguire specifiche, disponibilità e prezzi di questo smartphone Android.

Caratteristiche di Samsung Galaxy C55

Samsung Galaxy C55 è caratterizzato da una cornice leggermente arrotondata e soprattutto dalla finitura in pelle vegana sul retro disponibile nei colori arancione e nero.

Il dispositivo sfoggia un display AMOLED da 6,7 pollici perforato con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz ed è animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP f/1.8 con OIS, una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2 e un sensore da 2 MP, mentre la fotocamera frontale è da 50 megapixel f/2.4.

Lo smartphone è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica cablata da 45 watt e include un sensore di impronte digitali, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, uno slot dual SIM e un lettore di schede microSD, inoltre viene fornito con Android 14 e Samsung OneUI 6.1.

Specifiche Samsung Galaxy C55

Display Super AMOLED Plus Infinity-O FHD+ (1080×2400 pixel) da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità di picco fino a 1000 nit,

Piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) con GPU Adreno 644

8 GB/12 GB RAM, 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda micro SD

Android 14 con Samsung OneUI 6.1

Doppia SIM ibrida (nano+nano/microSD)

Fotocamera posteriore da 50 MP con apertura f/1.8, OIS, fotocamera ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2, sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4, flash LED

Fotocamera frontale da 50MP con apertura f/2.2

Sensore di impronte digitali sul display

Dimensioni: ‎163,9 x 76,5 x 7,8 mm; Peso: 180 g

Audio USB Type-C, altoparlanti stereo, Dolby Atmos

5G SA/NSA, doppio 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

Batteria da 5000 mAh (tipica) con supporto per ricarica rapida da 45 W

Disponibilità e prezzi di Samsung Galaxy C55

Samsung Galaxy C55 è disponibile in Cina da questa settimana con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria per l’archiviazione al prezzo di 1.999 yuan (circa 259 euro) e con 12 GB di RAM e 256 GB di storage al prezzo di 2.299 yuan (circa 298 euro). L’azienda non ha ancora confermato dettagli in merito a un eventuale lancio internazionale del prodotto.