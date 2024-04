Terminata la campagna NO IVA, che ha visto tanti sconti validi fino al 21 aprile, è già il momento di voltare pagina: sul Huawei Store sono arrivate le offerte Mother’s Day, dedicate alla Festa della Mamma, con sconti, coupon con extra sconto, regali e intriganti bundle. Andiamo insieme a scoprire le proposte più interessanti a disposizione da quest’oggi sullo shop online ufficiale del produttore cinese.

Ecco le tante offerte Mother’s Day del Huawei Store

La promozione Mother’s Day di Huawei è disponibile da oggi, 22 aprile 2024, fino al 12 maggio 2024, ossia il giorno della Festa della Mamma: per queste settimane vengono resi disponibili numerosi sconti sull’ecosistema Huawei, che comprendono in particolare smartwatch, cuffie, PC, tablet e smartphone, compresi gli ultimi arrivati della gamma Huawei Nova 12. I prodotti possono contare su varie tipologie di promozioni: abbiamo sconti nel carrello fino al 30%, ma anche un coupon speciale, bundle con altri prodotti Huawei, regali e offerte lampo.

Prima di partire, vale subito la pena parlare del coupon esclusivo ATUALLMA12, che permette di approfittare di uno sconto extra del 12% su tutti i prodotti, ad eccezione di Huawei Watch Ultimate e Huawei Care. Basta digitarlo all’interno del campo dedicato per godere subito del ribasso, che può essere combinato a quello delle altre iniziative.

Partiamo proprio dalla categoria di prodotti più “colpita” dagli sconti, ossia i dispositivi wearable. Chi è alla ricerca di un nuovo smartwatch può optare per gli speciali pacchetti pensati per Huawei Watch GT 4, disponibili con la versione da 41 mm in White, Light Gold e Silver: l’orologio offre uno schermo AMOLED da 1,32 pollici, ghiera di metallo, corpo in acciaio inossidabile, GPS, microfono, altoparlante, Bluetooth 5.2 per la connessione con lo smartphone e una batteria da 323 mAh che promette un’autonomia sopra la media.

Huawei Watch GT 4 è disponibile in promozione con i pacchetti Mother’s Day, che comprendono Huawei Band 8, Huawei FreeBuds 5i oppure Huawei FreeBuds 5, ai seguenti prezzi, che includono l’extra sconto del 12% fornito dal sopra citato coupon ATUALLMA12:

Chi vuole spendere ancora meno può volgere lo sguardo a Huawei Watch GT3 o Huawei Watch GT3 Pro. Quest’ultimo mette a disposizione uno schermo AMOLED da 1,32 o 1,43 pollici (a seconda della versione) e una generosa batteria che arriva fino a 530 mAh, che garantisce secondo il produttore fino a 14 giorni di utilizzo. A bordo anche 32 GB di memoria interna, connettività Bluetooth 5.2 per il collegamento allo smartphone, GPS e il sistema operativo HarmonyOS compatibile con almeno Android 6.0 Marshmallow o iOS 9.0.

Huawei Watch GT3 viene proposto in sconto in entrambe le versioni (42 e 46 mm) e dispone di uno schermo AMOLED a partire da 1,32 pollici (sempre AMOLED). Per entrambi gli smartwatch della gamma ci sono funzionalità smart pensate per il monitoraggio di parametri corporei e per il tracciamento dell’attività sportiva (sono più di 100 gli allenamenti supportati). I due modelli si distinguono principalmente per alcuni aspetti del design e per i materiali utilizzati, ma il modello Pro offre anche la possibilità di rilevare la rigidità arteriosa grazie al sensore PPG e una ricarica più rapida.

Considerando il suddetto coupon, questi sono i prezzi a disposizione per la Festa della Mamma del Huawei Store:

Chiudiamo gli sconti sul reparto wearable con le proposte su Huawei Watch 4, Huawei Watch Fit 2 e Huawei Freeclip: i due smartwatch sono disponibili sul sito in offerta a rispettivamente 351,12 euro (con FreeBuds 5i in regalo) e 131,12 euro, sempre con il coupon ATUALLMA12, mentre le cuffie wireless sono acquistabili in promozione a 169 euro con Huawei Band 8 in regalo (con coupon ATUTTOFCQ2 da 30 euro).

Passiamo alle offerte smartphone, perché ci sono promozioni per la nuova gamma Huawei Nova 12, lanciata giusto qualche giorno fa e composta da tre modelli, Huawei Nova 12s, Huawei Nova 12 SE e Huawei Nova 12i: il primo offre uno schermo OLED, il SoC Qualcomm Snapdragon 778G 4G, una fotocamera principale Ultra Vision da 50 MP, una fotocamera anteriore da 60 MP e la ricarica rapida SuperCharge Turbo 2.0 fino a 66 W; Nova 12 SE mantiene pannello OLED (da 6,67 pollici), fotocamera principale e ricarica rapida, sfruttando il SoC Qualcomm Snapdragon 680, mentre Nova 12i propone uno schermo LCD da 6,7 pollici, fotocamera principale da 108 MP e ricarica da 40 W.

Per tutti e tre sono disponibili il coupon ATUALLMA12 per uno sconto del 12% e le cuffie wireless Huawei FreeBuds SE 2 in omaggio. I prezzi finali sono i seguenti:

Alla ricerca di un nuovo tablet? In offerta tra le proposte della Festa della Mamma c’è anche Huawei MatePad 11.5 Wi-Fi: parliamo di un dispositivo HarmonyOS con display TFT LCD da 11,5 pollici a risoluzione QHD con refresh rate fino a 120 Hz e SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. A disposizione una fotocamera posteriore da 13 MP con autofocus, una fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 8 MP a fuoco fisso, quattro altoparlanti e una batteria da 7700 mAh. Il tablet ha debuttato a 299,90 euro, ma sommando sconto ed extra sconto del coupon ATUALLMA12 si può portare a casa a 227,92 euro con M Pencil in omaggio.

Proseguiamo con le principali proposte Mother’s Day del Huawei Store con gli sconti nel reparto PC; sul sito sono disponibili in promozione Huawei MateBook D16 2023 (versione i5 12a gen con 8-512 GB) e Huawei MateBook D 14 2024 (versione i5 12a gen con 16-512 GB): su questi modelli ci sono 200 euro di sconto nel carrello, a cui si può aggiungere l’extra sconto del 12% del coupon ATUALLMA12 per arrivare a rispettivamente 527,12 euro e 571,12 euro.

All’inizio avevamo citato delle offerte lampo, e chiudiamo proprio con quelle. Il primo turno di proposte è valido dal 22 al 28 aprile 2024 e prevede i seguenti prodotti in promozione flash, compatibili con il coupon ATUALLMA12 (già considerato nei prezzi qui sotto):

Per scoprire tutte le offerte Mother’s Day del Huawei Store pensate per celebrare la Festa della Mamma è sufficiente seguire il link qui in basso. Gli sconti sono validi dal 22 aprile al 12 maggio 2024 (offerte flash a parte).

Tutte le offerte Mother’s Day del Huawei Store