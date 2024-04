Giornata di novità per Iliad: scadute Flash 150 e Flash 200, che erano già state prorogate all’inizio del mese di marzo, l’operatore lancia GIGA 180 e GIGA 120, entrambe pensate per chi necessita di una grande quantità di giga. Andiamo a scoprire cosa offrono le due proposte e come attivarle.

Iliad lancia GIGA 180 e GIGA 120: cosa offrono e come attivarle

Iliad lancia quest’oggi GIGA 180 e GIGA 120, due nuove offerte che risultano attivabili fino a nuova comunicazione. Non trattandosi infatti di proposte della linea Flash, non offrono al momento una data di scadenza. Naturalmente entrambe vengono lanciate con prezzo garantito “per sempre”, come di consueto per l’operatore.

L’offerta più completa è Iliad GIGA 180, che mette a disposizione minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 180 giga di Internet (anche sotto rete 5G) al prezzo di 9,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 9,99 euro e sono inclusi 11 giga dedicati al roaming in Europa e minuti illimitati di chiamate internazionali verso più di 60 destinazioni. L’offerta può essere attivata sia dai nuovi clienti sia dai già clienti che desiderano avere più giga (attraverso l’area personale, gratuitamente). Visto il costo di 9,99 euro al mese, risulta eventualmente compatibile con la fibra di Iliad a prezzo scontato (19,99 euro al mese invece di 24,99 euro).

Chi non ha bisogno del 5G o di così tanti giga può optare per GIGA 120, dedicata ai nuovi clienti: offre minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 120 giga di Internet 4G+ (9 giga dedicati al roaming in Europa) al prezzo di 7,99 euro al mese. Anche in questo caso il costo di attivazione è di 9,99 euro e sono comprese le chiamate internazionali illimitate verso oltre 60 destinazioni. Entrambe le offerte Iliad includono i servizi Mi richiami, Hotspot, Controllo credito residuo e segreteria telefonica, e puntano su prezzo fisso, zero vincoli e zero costi nascosti.

Iliad GIGA 180 e GIGA 120 sono attivabili in pochi click sul sito ufficiale dell’operatore, ma anche presso gli oltre 6000 punti vendita sparsi sul territorio tra Iliad Corner, Iliad Point, Iliad Express e Iliad Space. Nel caso siate interessati, vi lasciamo ai link per l’attivazione tramite il sito:

Attiva Iliad GIGA 180

Attiva Iliad GIGA 120