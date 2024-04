Google ha deciso di fare qualcosa di insolito, ovvero mostrare come testa le fotocamere dei suoi smartphone. Il colosso tecnologico ha permesso a CNET di visitare il laboratorio nel quale effettua i test e un po’ a sorpresa l’approccio di Google è particolarmente empirico.

Ecco come Google testa le fotocamere dei dispositivi Pixel

L’azienda di Mountain View ha mostrato i suoi set da bar e da soggiorno utilizzati per testare le funzionalità Night Sight Video/Video Boost su un’unità Google Pixel 8 Pro rispetto a un Pixel 7 Pro.

L’illuminazione nel bar e nel soggiorno può essere controllata in termini di intensità e di temperatura del colore, consentendo a Google di testare le fotocamere dei suoi dispositivi Pixel in un’ampia varietà di scene interne, soprattutto quelle più impegnative da catturare, come una cena romantica al lume di candela.

L’azienda ha anche mostrato come testa la riproduzione del colore per Video Boost mentre diverse persone giocavano a Monopoli in una stanza con illuminazione mista.

Google ha affermato che testa anche l’hardware in queste situazioni, ad esempio per ovviare a incoerenze di messa a fuoco dopo che il dispositivo è rimasto a lungo sul tavolo.

Il video che trovate a seguire offre uno sguardo interessante dietro le quinte del reparto imaging di Google e probabilmente l’azienda si stia impegnando molto per testare anche altri elementi dell’esperienza Pixel, come le prestazioni, la durata della batteria e la connettività.