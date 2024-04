Se siete ex clienti Kena Mobile e avete intenzione di sottoscrivere nuovamente un’offerta con questo operatore virtuale, potreste aver ricevuto in queste ore un SMS a voi dedicato. Si tratta di un’offerta winback che offre 200 GB di traffico dati al costo di 5,99 euro al mese, con la possibilità di aggiungere altri 50 GB gratuitamente. Vediamo i dettagli.

Kena Mobile ha iniziato a inviare questo SMS a partire dal 18 aprile ad alcuni ex clienti Kena e TIM che avevano precedentemente acconsentito alle comunicazioni commerciali. L’offerta winback dedicata agli ex clienti include 200 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati sul suolo nazionale e 200 SMS al costo di 5,99 euro al mese. Questo l’SMS che annuncia l’offerta:

Imperdibile! Torna in KENA a soli 5,99E al mese con 200 giga, minuti illimitati e 200 SMS. Attivazione e SIM GRATIS. Vai su kena.ly/tornainkena per info su costi e condizioni e inserisci il codice univoco […] o vieni nei negozi KENA (kena.ly/negozi). Offerta valida fino al 30/04/2024

Come attivare l’offerta e ottenere traffico aggiuntivo

Kena 5,99 200GB Per Te, questo il nome dell’offerta dedicata agli ex clienti, è sottoscrivibile cliccando direttamente sul link contenuto all’interno dell’SMS ricevuto. Una volta all’interno della relativa pagina, è possibile selezionare l’opzione “acquista online” e inserire il numero di telefono e il codice univoco presente nel testo del messaggio per procedere con l’attivazione.

In alternativa è possibile selezionare l’opzione “ti richiamiamo noi” per essere ricontattati in seguito da un operatore o dirigersi direttamente all’interno di un punto vendita Kena Mobile con l’SMS per sottoscrivere l’offerta. Il costo di attivazione è pari a 4 euro, sia in negozio che online, ma è possibile azzerarlo se, in fase di acquisto dell’offerta, aderite ai consensi commerciali per ricevere comunicazioni sul vostro numero.

L’offerta winback, come già detto, include 200 GB di traffico dati, minuti illimitati e 200 SMS al costo di 5,99 euro al mese, ma è possibile accoppiarlo ad un’altra promozione per ricevere traffico dati aggiuntivo. Aderendo infatti al servizio Ricarica Automatica, che consente di ricaricare automaticamente il proprio credito ogni mese tramite carta di credito o di debito, Kena Mobile vi regalerà 50 GB di traffico dati aggiuntivo, portando il totale mensile a 250 GB.

Questa offerta è attivabile esclusivamente da chi ha ricevuto l’SMS entro e non oltre il 30 aprile 2024, salvo proroghe.