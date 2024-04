Dopo le buone notizie, con la settimana di giga illimitati in omaggio tramite l’app MyTIM, arrivano quelle brutte, soprattutto per alcuni clienti: TIM annuncia oggi l’arrivo di nuove rimodulazioni per alcune sue offerte mobili ricaricabili, che avranno luogo a partire dal primo rinnovo successivo al 5 giugno 2024. Vediamo tutti i dettagli diffusi dall’operatore.

Nuovi aumenti di prezzo per alcune offerte TIM, ma c’è un’alternativa

Proprio questo mese sono diventate effettive le rimodulazioni di cui vi abbiamo parlato alla fine di febbraio, ma i rincari per i clienti TIM sembrano non essere ancora conclusi: l’operatore annuncia che “per esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato“, a partire dal primo addebito successivo al 5 giugno 2024 aumenterà il prezzo di alcune offerte mobili per clienti ricaricabili.

La lista delle offerte coinvolte non è stata diffusa, ma sappiamo che ci sarà un incremento del costo mensile tra 1,99 euro e 2,49 euro (IVA inclusa): i clienti coinvolti nei rincari riceveranno in questi giorni una comunicazione da parte di TIM, che specificherà l’effettivo aumento applicato. Alcuni dei clienti interessati dalla modifica contrattuale potranno attivare sin da subito e in modo gratuito una delle seguenti iniziative (in base a quanto scritto all’interno dell’SMS):

50 giga gratis di traffico aggiuntivo ogni mese: attivabili inviando un SMS gratuito al 40916 con scritto 50GIGA ON

di traffico aggiuntivo ogni mese: attivabili inviando un SMS gratuito al 40916 con scritto 50GIGA ON abilitazione del 5G gratuita: attivabile inviando un SMS gratuito al 40916 con scritto 5G ON; la rete 5G sarà mantenuta finché il cliente terrà attiva l’offerta dati sulla linea

Fermo restando il diritto di recedere senza costi e penali, i clienti coinvolti nella rimodulazione possono aderire a un’offerta con gli stessi costi e 2 giga in più rispetto a quella attuale: per fare questo basta inviare un SMS gratuito al 40916 con il testo CONFERMA ON entro il 31 maggio 2024. I clienti TIM coinvolti negli aumenti stanno ricevendo proprio in queste ore SMS informativi personalizzati, ma per ulteriori informazioni possono rivolgersi al servizio clienti 119. Per verificare i contenuti ed il costo attuale delle offerte oggetto della variazione contrattuale, possono anche accedere all’app MyTIM o alla sezione dedicata del sito.

Chi è invece deciso a procedere con il recesso può agire nei seguenti modi:

compilando direttamente online il “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea” (nella sezione Mobile)

scaricando, stampando, compilando lo stesso modulo e inviandolo all’indirizzo indicato all’interno, oppure tramite PEC all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it, indicando copia della documentazione richiesta

recandosi presso i negozi TIM

chiamando il 119

Nel caso in cui alla linea mobile sia associato un contratto per l’acquisto di un prodotto con pagamento rateizzato (come smartphone, tablet, etc. etc.) o un’offerta con promozione legata alla permanenza del numero in TIM, prima di effettuare la richiesta di disattivazione dell’offerta o di cessazione della linea o di passaggio ad altro operatore, il cliente dovrà compilare online il “Modulo di richiesta di esercizio diritto di recesso” oppure contattare il servizio clienti 119, per far sì che non vengano applicati eventuali penali e/o costi di disattivazione contrattualmente previsti in caso di cessazione anticipata. Tramite lo stesso modulo è possibile scegliere se continuare a pagare le rate residue o se procedere al pagamento in un’unica soluzione.