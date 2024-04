TIM festeggia l’arrivo della nuova app MyTIM con un’offerta dedicata ai clienti mobile: più precisamente l’operatore sta proponendo in questi giorni una nuova opzione aggiuntiva che consente agli utenti di ottenere gratuitamente una settimana di giga illimitati. Vediamo come attivarli.

TIM regala 7 giorni di giga illimitati tramite la nuova app MyTIM

Verso la fine del mese scorso è partita la distribuzione di una versione rinnovata dell’app MyTIM, che dalla release 7.0.0 può contare su una nuova veste grafica, su una nuova home page, sulla nuova modalità “Esplora come ospite” pensata per chi non è cliente e non solo. Per celebrare l’espansione di questa nuova versione dell’applicazione, disponibile sia per Android sia per iOS, TIM ha deciso di proporre una nuova opzione con giga illimitati per 7 giorni, senza costi di attivazione e con disattivazione automatica alla scadenza.

L’opzione risulta attivabile esclusivamente attraverso l’applicazione MyTIM e mette a disposizione un’intera settimana di giga illimitati per navigare in 4G su smartphone fino alla velocità di 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Come sempre, con la dicitura “illimitati” resta comunque in vigore l’attenzione a un uso lecito e corretto: solitamente l’operatore considera tale un utilizzo non superiore ai 600 giga mensili, che potremmo ridurre a circa 150 giga settimanali con una semplice divisione.

L’attivazione dell’offerta con giga illimitati avviene nel giro di 48 ore dalla richiesta e può essere fatta solo da SIM con credito superiore a 0 euro. Se siete interessati vi invitiamo a controllare di disporre della più recente versione dell’app MyTIM seguendo il badge qui in basso e a verificare la presenza dell’opzione all’interno della stessa applicazione, nella sezione “Offerte per te”.