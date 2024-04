In attesa della presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy Watch7, in programma a luglio in occasione del lancio della prossima generazione di smartphone pieghevoli del colosso coreano, in Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le principali caratteristiche dei nuovi smartwatch di Samsung.

Il produttore ovviamente non presta al settore smartwatch la stessa attenzione che dedica a quello degli smartphone ma continua a lavorare al miglioramento della sua offerta, in modo da poter garantire generazione dopo generazione dei modelli che siano in grado di competere con quelli della concorrenza, Apple Watch in primis.

Il presunto processore della serie Samsung Galaxy Watch7

Nelle scorse settimane è emerso che il colosso coreano potrebbe lanciare tre varianti della nuova generazione di smartwatch (a quella base e a quella Classic si dovrebbe affiancare una versione “Pro”) e nelle ultime ore in Rete si è fatta strada un’anticipazione relativa a quello che potrebbe essere il processore scelto da Samsung.

Contrariamente a quanto si pensava sino a questo momento, la CPU dei nuovi smartwatch di Samsung non dovrebbe chiamarsi Exynos W940 ma Exynos W1000 (il codice utilizzato internamente per identificare questo modello dovrebbe essere S5E5535).

Alla base del cambio di denominazione vi potrebbe essere la volontà del produttore coreano di mettere in risalto il notevole miglioramento delle prestazioni che è in grado di garantire rispetto alla precedente generazione (secondo le indiscrezioni, un aumento di circa il 50% per quanto riguarda l’efficienza energetica e di circa il 30% per la velocità).

In sostanza, tra le principali novità della serie Samsung Galaxy Watch7 vi dovrebbero essere una maggiore durata della batteria e un’esperienza utente più fluida nel complesso.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime indiscrezioni sui nuovi smartwatch di Samsung che, ne siamo certi, non si faranno attendere.