Samsung si appresta, come di consueto, a lanciare il suo nuovo smartwatch nel corso del secondo semestre di quest’anno. L’evento Galaxy Unpacked estivo, solitamente tenuto nel mese di agosto, dovrebbe essere anticipato a luglio e vedrà come protagonista, tra le altre novità hardware, il nuovo Samsung Galaxy Watch7.

Il nuovo smartwatch del colosso coreano arriverà in tre diverse varianti, una in più rispetto ai modelli degli anni precedenti. L’indiscrezione era stata già lanciata qualche giorno fa ed è stata ora confermata dal noto portale Sammobile. Al momento non sono ancora stati rivelati i nomi ufficiali di ciascuna versione, ma quel che è certo è che Samsung ha raddoppiato la capacità di spazio di archiviazione, passando dai 16 GB di Galaxy Watch6 ai 32 GB per Galaxy Watch7.

Samsung Galaxy Watch7 avrà un SoC a 3 nm

L’aggiunta di una terza variante dello smartwatch e l’aumento dello spazio di archiviazione non sono però le uniche novità per Samsung Galaxy Watch7. Sempre secondo Sammobile, il colosso coreano sta apportando modifiche al sistema di numerazione dei vari modelli e delle relative varianti.

La prima versione sarà identificata dai numeri di modello SM-L300 e SM-L305, seguiti dalla seconda versione che avrà i numeri di modello SM-L310 e SM-L315. Chiude il cerchio l’ultima versione, probabilmente la più costosa, che sarà contraddistinta dai numeri SM-L700 e SM-L705. Le due diverse numerazioni per la medesima variante stanno a separare i modelli solo Wi-Fi da quelli dotati di connettività cellulare e tecnologia eSIM.

Samsung Galaxy Watch7 dovrebbe inoltre essere il primo dispositivo di casa Samsung ad essere equipaggiato con un chip da 3 nm, probabilmente l’Exynos W940, in grado di portare ad un aumento dell’efficienza energetica del 50% rispetto a Galaxy Watch6. Lo smartwatch dovrebbe infine portare con sé una versione aggiornata del sistema operativo Wear OS e dell’interfaccia One UI Watch, offrendo nuove funzionalità e migliorando l’esperienza degli utenti.