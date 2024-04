Torniamo ad occuparci di Motorola Edge 50 Ultra, atteso nuovo smartphone di punta di Motorola, il cui possibile design è stato svelato alla fine delle scorso mese.

E nelle ultime ore un nuovo interessante contributo dedicato a chi attende con impazienza di scoprire cosa ha da offrire tale smartphone è arrivato dal popolare leaker Yogesh Brar, che su X ha condiviso quella che dovrebbe essere la sua dotazione hardware (al momento il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Cosa possiamo aspettarci da Motorola Edge 50 Ultra

Il nuovo smartphone di Motorola dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 e dovrebbe poter contare su un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 144 Hz.

Il leaker non fornisce dettagli sul comparto memorie ma è lecito attendersi, soprattutto se si considera la dotazione tecnica generale, almeno 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione.

Passando al comparto imaging, frontalmente Motorola Edge 50 Ultra dovrebbe vantare una singola fotocamera da 50 megapixel dedicata ai selfie e alle videochiamate mentre sulla parte posteriore dovrebbe trovare spazio una tripla fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore con ottica ultra grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo da 50 megapixel.

Tra le altre principali caratteristiche del nuovo smartphone di Motorola non dovrebbero mancare una scocca con certificazione IP68 e una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 125 W via cavo e a 50 W in modalità wireless).

Dal punto di vista software, infine, lo smartphone sul mercato dovrebbe arrivare con l’interfaccia Hello UI basata su Android 14.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire quando Motorola Edge 50 Ultra farà il suo esordio sul mercato e, aspetto ancora più importante, in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.