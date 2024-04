La scorsa settimana abbiamo visto insieme come Motorola abbia presentato un nuovo smartphone, Motorola Edge 50 Pro che si piazza nella fascia medio-alta del mercato, si tratta del primo dispositivo a poter vantare una certificazione Pantone, in grado di garantire una fedele riproduzione dei colori per display e fotocamere. Il dispositivo in questione è già disponibile per l’acquisto nel mercato indiano e, finora, non avevamo informazioni circa i prezzi di vendita in Europa; un nuovo rapporto ci fornisce qualche informazione al riguardo, incluse le tempistiche di commercializzazione.

Inoltre, il brand ha appena lanciato un nuovo smartphone economico, una sorta di nuova versione di un modello già ufficializzato a inizio anno; diamo quindi uno sguardo anche a Motorola Moto G04s.

Ecco quanto potrebbe costare Motorola Edge 50 Pro in Europa e quando dovrebbe arrivare

Come anticipato in apertura, abbiamo visto la settimana scorsa la presentazione di un nuovo dispositivo orientato alla fascia medio-alta del mercato: Motorola Edge 50 Pro. Se inizialmente non c’erano indicazioni precise riguardo alle tempistiche di commercializzazione per il mercato europeo e nemmeno voci sui possibili prezzi di vendita, l’ultimo rapporto dei colleghi di appuals ci fornisce qualche informazione in più.

Prima di proseguire però, rinfreschiamoci la memoria con quelle che sono le caratteristiche tecniche di Motorola Edge 50 Pro:

display curvo OLED da 6,7 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 144 Hz e luminosità di picco di 2000 nit

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 octa-core (1 core Kryo 715 Prime a 2,63 GHz, 3 core Kryo 715 Gold e 4 core Kyro 510 Silver)

8 o 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (apertura f/1.4), ultra-grandangolare da 13 MP con supporto macro e teleobiettivo da 10 MP con zoom 3x

fotocamera anteriore da 50 MP (f/1.9)

connettività 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C

speaker stereo con Dolby Atmos

certificazione IP68 contro acqua e polvere

sistema operativo: Android 14 con Hello UX

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata TurboPower da 125 W e ricarica wireless da 50 W

Bene, qualora tra voi ci fosse qualcuno interessato al dispositivo in questione, sappiate che potreste non dover attendere ancora molto: secondo quanto riportato infatti Motorola avrebbe intenzione di avviare la commercializzazione nel mercato europeo nel mese di aprile 2024, dunque in tempi relativamente brevi.

Se la notizia riguardo la disponibilità nel nostro mercato è certamente positiva, quello che dovrebbe essere il prezzo di commercializzazione non vi farà felici; partiamo subito con il dire che in Europa sarà disponibile una sola variante dello smartphone (a differenza del mercato indiano che ne vanta due), ovvero la configurazione da 12-256 GB. Purtroppo come spesso accade, la conversione dei prezzi di un altro mercato non ha alcun significato, in India infatti il dispositivo viene venduto a 35.999 rupie (circa 400 euro al cambio attuale), mentre in Europa sembra che Motorola abbia intenzione di commercializzarlo a 699 euro. L’unica “nota positiva” è che in confezione dovrebbe essere incluso un caricabatterie da 125 W, del resto disponibile anche nel mercato indiano.

Motorola Moto G04s sa di già visto, con una piccola marcia in più

A inizio anno abbiamo visto Motorola lanciare una serie di nuovi dispositivi, tra questi c’era anche Moto G04, uno smartphone di fascia bassa dal design curato; nelle ultime ore l’azienda ha ufficializzato silenziosamente un nuovo dispositivo molto simile non solo nel nome, ma anche nelle specifiche tecniche.

Motorola Moto G04s condivide infatti buona parte della scheda tecnica del fratello (qui potete trovare quella di Moto G04), di seguito le principali caratteristiche:

display LCD IPS 20:9 da 6,56 pollici con risoluzione HD+ (1612 x 720, 269 ppi) e refresh rate di 90 Hz

SoC Unisoc T606 octa-core con GPU Mali-G57 MP1

4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

fotocamera posteriore da 50 MP

fotocamera anteriore da 5 MP (f/2.2, 1,12 µm)

connettività dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, NFC, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

lettore di impronte digitali laterale e riconoscimento facciale

design idrorepellente, altoparlanti stereo con Dolby Atmos

batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 15 W

sistema operativo: Android 14 con My UX

dimensioni e peso: 163,49 x 74,53 x 7,99 mm, 178,8 g

Avete notato qualche differenza? In realtà l’unica modifica apportata dal produttore riguarda il comparto fotografico, l’unico sensore posteriore dello smartphone è ora da 50 MP, invece che da 16 MP come nel precedente modello.

Motorola Moto G04s è attualmente disponibile per il pre ordine in Germania, nelle stesse colorazioni del modello già citato (ovvero Concord Black, Sea Green, Satin Blue e Sunrise Orange) al prezzo di 119 euro, con spedizioni a partire dal 30 aprile; non ci sono al momento informazioni ufficiali per il mercato italiano.