Sembrava che lo scettro del flagship Motorola, quest’anno, spettasse a Edge 50 Pro. Ma poi recentemente abbiamo scoperto che le cose stanno diversamente, dal momento che Edge 50 Pro sarà animato dallo Snapdragon 7 Gen 3, e non dallo Snapdragon 8 Gen 3 come ipotizzato inizialmente.

A far tornare i conti arriva ora il leak di Motorola Edge 50 Ultra (che in Cina si chiamerà X50 Ultra), che affiancherà quindi Edge 50 Pro ed Edge 50 Fusion: è lui il vero top di gamma della casa alata, quello che sotto la scocca monterà l’ultimo chip di vertice sfornato da Qualcomm. Torna quindi la denominazione “Ultra” dopo una generazione di latitanza: Edge 30 Ultra c’è stato, ma Edge 40 Ultra no.

Le differenze con Edge 50 Pro

Snapdragon 8 Gen 3 a parte, ci sono altre differenze che separano Edge 50 Ultra dal fratello minore Edge 50 Pro. Esteticamente la somiglianza tra i due dispositivi è marcata, con il display dai bordi curvi e la grande isola posteriore per le fotocamere praticamente identica nella forma: a cambiare semmai è la disposizione dei sensori, con i due principali che su Edge 50 Ultra sono schierati orizzontalmente, mentre su Edge 50 Pro si sviluppano in verticale.

E a proposito di fotocamera, il comparto di Edge 50 Ultra dovrebbe essere superiore a quello di Edge 50 Pro, con un sensore principale da 50 MP e una lente periscopica da 75mm capace di garantire uno zoom ottico fino a 5x. Nelle immagini protagoniste del leak sopra la lente periscopica si può notare inoltre l’autofocus laser, oltre ad un flash a triplo LED sulla destra.

I colori con cui Motorola lancerà Edge 50 Pro sono tre: Peach Fuzz, Black e Light Beige. Se l’ultima opzione cromatica sembra avere una finitura in metallo spazzolato, le altre due saranno invece realizzate in pelle vegana. Per quanto riguarda il prezzo non ci sono indicazioni, ma forse può essere utile ricordare che Edge 30 Ultra è arrivato in Italia con un listino di 999 euro (subito scontato di 100 euro con una promo lancio): chissà se anche Edge 50 Ultra riceverà un trattamento simile.

Al momento le informazioni sul dispositivo si fermano qui, ma con ogni probabilità non dovremo aspettare molto prima di conoscerlo a fondo. Nelle immagini leakate la data che compare sullo schermo di Motola Edge 50 Pro è la stessa per cui è prevista la presentazione di Edge 50 Pro e di Edge 50 Fusion, ovvero mercoledì 3 aprile.