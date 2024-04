Huawei lancia quest’oggi una nuova promozione sul suo shop online ufficiale: sul Huawei Store è infatti disponibile la campagna NO IVA, che offre sconti su diversi prodotti tech fino al 21 aprile 2024, salvo esaurimento scorte. Vediamo come funziona e alcuni dei prodotti più interessanti in offerta.

La promozione NO IVA arriva sul Huawei Store

Il Huawei Store propone a partire da oggi una nuova iniziativa promozionale, denominata NO IVA: come altre campagne simili, offre sostanzialmente uno scorporo dell’IVA (anche qualcosa in più) su diversi prodotti selezionati del catalogo, alcuni dei quali risultano doppiamente scontati; il 19% di sconto proposto con questa iniziativa è legato al coupon ANOIVA e va a sommarsi ad altri eventuali ribassi rispetto al prezzo di listino.

Chi ha bisogno di un nuovo smartwatch può trovare pane per i suoi denti con Huawei Watch GT 3 e Huawei Watch GT 3 Pro, entrambi in promozione con un doppio sconto che fa scendere il prezzo di circa il 45%. Huawei Watch GT 3 Pro è il modello di fascia superiore e mette a disposizione uno schermo AMOLED da 1,43 pollici a risoluzione 466 x 466 (per la versione da 46 mm oggetto dell’iniziativa) e una generosa batteria da 530 mAh, che garantisce secondo il produttore fino a 14 giorni di utilizzo. A bordo anche 32 GB di memoria interna, connettività Bluetooth 5.2 per il collegamento allo smartphone, GPS e il sistema operativo HarmonyOS compatibile con almeno Android 6.0 Marshmallow o iOS 9.0.

Huawei Watch GT 3 è in offerta nella versione più compatta da 42 mm, che dispone di uno schermo AMOLED da 1,32 pollici (sempre AMOLED). Per entrambi ci sono funzionalità smart pensate per il monitoraggio di parametri corporei e per il tracciamento dell’attività sportiva (sono più di 100 le modalità supportate tra gli allenamenti). I due modelli si distinguono principalmente per alcuni aspetti del design e per i materiali utilizzati, ma il modello Pro offre anche la possibilità di rilevare la rigidità arteriosa grazie al sensore PPG e una ricarica più rapida.

Huawei Watch GT 3 42 mm è in offerta nella versione Classic White: dal prezzo di listino di 249 euro si scende a 169 euro, e da qui si scende di un ulteriore 19% grazie allo sconto NO IVA (coupon ANOIVA), fino ad arrivare a 136,89 euro. Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm è in offerta nella versione Gray Leather: da 369,90 euro si scende a 249 euro, e con il coupon ANOIVA si arriva a 201,69 euro.

Restando tra i wearable spiccano anche le Huawei Freebuds 5i, cuffie wireless di fascia media con buona autonomia e varie funzionalità smart. Offrono un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) e la funzione Dual Device per connetterle a più dispositivi insieme (smartphone, tablet, PC e smartwatch, anche di sistemi operativi diversi). L’autonomia si spinge fino a 28 ore sfruttando la custodia di ricarica. Le cuffie hanno debuttato al prezzo consigliato di 99,90 euro, ma grazie allo sconto del sito unito al coupon ANOIVA possono essere acquistate a 63,99 euro.

Alla ricerca di un nuovo tablet dallo schermo generoso? Sul Huawei Store è in offerta anche Huawei MatePad 11.5 in versione Wi-Fi, un dispositivo HarmonyOS lanciato la scorsa estate che mette a disposizione un display TFT LCD da 11,5 pollici a risoluzione QHD con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. A bordo poi una fotocamera posteriore da 13 MP con autofocus, una fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 8 MP a fuoco fisso, quattro altoparlanti e una batteria da 7700 mAh. Huawei MatePad 11.5 ha un listino consigliato di 299,90 euro, ma sommando sconto e coupon del 19% (sempre ANOIVA) si può scendere a 217,89 euro.

Tra le altre promozioni della campagna NO IVA del Huawei Store spiccano anche due modelli di notebook: si tratta di Huawei MateBook D 14 2024 con Intel Core i5 di 12a generazione, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, e di Huawei MateBook D 16 2024 con Intel Core i5 di 12a generazione, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il primo scende fino a 566,19 euro dal prezzo di listino di 849,90 euro, mentre il secondo a 525,69 euro dal listino di 799,90 euro: in entrambi i casi grazie allo sconto del sito e al coupon ANOIVA.

Per scoprire tutti i prodotti in offerta sul Huawei Store con l’iniziativa promozionale NO IVA potete seguire il link qui in basso. Gli sconti sono validi dall’8 al 21 aprile 2024, salvo esaurimento scorte.

