L’app Fotocamera Pixel, ex Google Fotocamera, si distingue per la straordinaria semplicità d’uso e per l’estrema efficacia degli algoritmi messi a punto da Google.

È l’app fotocamera preinstallata sugli smartphone Google Pixel ed è ottimizzata per dare il massimo con l’hardware dei dispositivi dell’azienda di Mountain View, tuttavia è possibile modellarla per farla funzionare anche su altri smartphone.

Ultimamente Google si sta prendendo cura di questo strumento, poiché ha da poco rilasciato il terzo aggiornamento dell’app in un mese.

Google aggiorna l’app Fotocamera Pixel

Come di consueto anche questo aggiornamento non è accompagnato da alcun registro delle modifiche, tuttavia per l’ultima versione 9.3.160.x della Fotocamera Pixel non sembrano esserci particolari novità.

Probabilmente si tratta solo di aggiornamento “di servizio” che apporta ottimizzazioni e correzioni di bug, senza introdurre modifiche o nuove funzionalità.

Probabilmente dovremo aspettare il rilascio dello smartphone Google Pixel 8a per vedere qualche novità degna di nota.

Di Google Pixel 8a è trapelato quasi tutto ormai, d’altronde Google non è mai stata brava a mantenere segreti i suoi dispositivi fino al rilascio.

Lo smartphone si è mostrato in diversi render ed è apparso online su diversi enti di certificazione che ci hanno dato un assaggio delle sue caratteristiche.

Google Pixel 8a dovrebbe essere presentato ufficialmente durante il prossimo Google I/O che si terrà il 14 maggio.